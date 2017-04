Must tunnistab küsitavusi Nõgeneni ERR-i nõukokku määramisel

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must möönab, et kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgeneni määramine eksperdina Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukokku võib tekitada küsimusi, kuid suurt probleemi ta selles ei näe.

Rahvusringhäälingu meediauuringute osakonna juhataja Andres Jõesaare sõnul võiks riigikogu jätta Nõgeneni nõukogu ekspertliikmeks kinnitamata ja kultuurikomisjon peaks esitama uue kandidaadi.

Konkursil mittevalituks osutunud Jõesaar märkis, et Nõgene võiks isikuomaduste ja juhiomaduste poolest sobida, kuid jutt on kantsleripositsioonist.

Paavo Nõgene ise ütles, et ta pigem ei kommenteeri oma valimist ning palus pöörduda 11 kandidaadi hulgast valiku teinud riigikogu kultuurikomisjoni poole.

Aadu Must ütles ERR-ile, et Nõgene oli üks nendest inimestest kelle osas oli eriarvamus, kuna tegemist on kultuuriministeeriumi kantsleriga. "Oli sõnavõtte võimude lahususest," tunnistas Must.

Must märkis, et küsis erinevaid hinnaguid, vestles Nõgeneni endaga ja lõpuks sai viimane kõige enam hääli nii koalitsiooni- kui opositsioonipoliitikutelt. Ta märkis, et küsimus on usalduses ja ohud on tarvis läbi mõelda, kuid Eesti pole mingisugune diktaatorliku režiimiga riik. "Nõgeneni kompententsuses kahelda pole mõtet."

Samuti nõukokku kandideerinud meediaõppejõud Indrek Ibrus kirjutas sotsiaalmeedias, et Nõgeneni valimine ERR-i nõukokku täitevvõimu esindajana on põhimõtteliselt lubamatu. "Põhimõtteliselt Poola. Hämmastav, et Paavo ise sellega kaasa läheb," tõdes Ibrus.

Ta väitis, et erakonnad on ERRi juhtimise lõpuni ära politiseerinud. Nõgene on Reformierakonna liige.

"Politiseerimise ja oma inimestele kohtade loomise tulemusena saab aga Erik Roose järgmise viie aasta kestel lihtsama jooksu, sest päriselt on nõukogus teemaekspert vaid Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Aeg seadus kiiresti depolitiseerimise suunas ümber teha, muidu jäämegi Ida-Euroopat tegema," lausus Ibrus.

7. mail lõpevad ERR-i nõukogu liikme volitused Mart Luigel, Rain Tammel ja Agu Uudelepal. Pille Pruulmann-Vengerfeldti volitused kehtivad 2020. aastani. Kultuurikomisjon otsustas teisipäeval ERR-i nõukogusse riigikogule kinnitamiseks uued ekspertidest liikmed, kelleks on lisaks Nõgenenile Rein Veidemann ja Agu Uudelepp.