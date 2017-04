Tervishoiutöötajad plaanivad 15. maist alustada poliitilist streiki

"Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit on sunnitud tõdema, et töörahu säilitamiseks on jäänud vähe võimalusi. Ettevalmistused töö peatamiseks haiglates käivad ja streigi alguse kuupäevaks on määratud 15. mai," teatasid Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.

Tervishoiutöötajate esindusorganisatsioonid toovad streigi põhjendamiseks välja, et nende hinnangul ei ole valitsus õigeaegselt panustanud tervishoiusektorisse lisaraha. Organisatsioonide hinnangul on tegelikust ravivajadusest katmata üle 70 miljoni euro ja rahastamata jääb rohkem kui 200 000 patsiendi ravi.

Lisaks toovad organisatsioonid välja, et peaminister Jüri Ratas ütles tervishoiutöötajatele möödunud aasta detsembris, et tervishoiu rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse lahenduste väljatöötamine on lõpusirgel ja valitsus langetab vajalikud poliitilised otsused 11. aprillil, mida aga ei ole toimunud. "Väga kahju, et peaminister ei pea oma sõna," ütles Tartu arstide liidu esimees Jaan Sütt.

Viimaks kiidavad organisatsioonid oma avalduses tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kava hakata maksma riigieelarvest mittetöötavate pensionäride eest ravikindlustusmaksu. Samas kritiseerivad rahandusminister Sven Sesterit, kes on liitude teatel selle ettepaneku vastu olnud.