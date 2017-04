Arpo: terrorismi puhul pole välistatud koostöö Venemaaga

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo ütles, et rahvusvahelise terrorismiga võitlemisel pole välistatud ka koostöö Venemaaga, kuid sel juhul tuleb arvestada, et Moskva poolelt ei pruugi koostöö olla siiralt heatahtlik.

Arpo rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et ka Eesti peab olema rahvusvaheliseks terrorismiks valmis.

"Me oleme Euroopa Liidus ja me tahame olla Euroopa Liidus, me tahame panustada selleks, et Euroopa tervikuna toimiks, et Euroopa julgeolekusüsteem toimiks, ja midagi pole teha, julgeolekuohud on meil Euroopaga ühised," rääkis ta.

"Me saame teha kõik endast oleneva selleks, et julgeolekuohud ei realiseeruks Eestis kergesti. Me saame tagada, et lõhkeained ei oleks kergesti kättesaadavad, et ilmselgelt radikaliseerunud isikud riiki ei tuleks, aga kunagi ei ole võimalik sada protsenti välistada seda, et üksiküritaja, kes pole tegelikult organiseerunud, kes on interneti kaudu või muul viisil saanud radikaalsed ideed, üritab midagi omal käel toime panna. Selline oht pole üheski riigis välistatud, ka Eestis," selgitas Arpo.

Ta kinnitas, et terrorismi puhul ei saa kindlasti täielikult välistada, et Venemaaga selles vallas koostööd ei tehta.

"Kui on võimalik kootööga ära hoida terroriakt, säästa inimelusid, siis kindlasti me ei aja siin selles osas mingit jonni. Aga teiselt poolt, Venemaaga koostöö tegemises me anname endale aru, et see koostöö ei pruugi olla teiselt poolt heatahtlik, seda ei pruugita teha siiralt heatahtlikult ja ainult inimelude säästmise nimel," rääkis ta.

Samas ei saa Arpo sõnul ka öelda, et infovahetus Venemaaga käiks. "Saame öelda, et vajadusel see pole välistatud," märkis ta.