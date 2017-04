Eesti pole Araabia turu vajadust veel ära otsustanud

Kui Läti ja Leedu piimatooted on Araabia Ühendemiraatide poelettidelt juba leitavad, siis Eestis EAS ja majandusministeerium alles mõtlevad, kas turg on perspektiivikas.

Sel nädalal külastas Eesti kultuuridelegatsioon Araabia Ühendemiraate, et tugevdada koostöösidemeid kahe riigi vahel. Ka Eesti ärimehed, kes jala juba ukse vahele on saanud, igatsevad, et majandussidemed ka riiklikul tasandil toetust saaksid. Selle ukse võiks avada Eesti osalemine Dubai EXPO-l, mille kohta EAS on varasemalt otsustanud, et see pole otstarbekas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on võtnud mõtlemisaja.

Eesti kultuuridelegatsioon eesotsas kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega kohtus Araabia Ühendemiraatide visiidi käigus ka kohalike eestlastega, kes tundsid huvi, kas Eesti selles regioonis ka ärisuhteid plaanib edendada. Küsimusel oli alust: kaupluses on Läti kohukesed ja Leedu piimatooted rivis, ainult Eesti kaupu ei paista. Seega, turgu justkui oleks.

Araabia Ühendemiraate peab ta selle kaheksa miljoni elanikuga ideaalse suurusega turuks, kuivõrd pool elanikkonnast on ka väga maksujõuline.

"Läti on tegelnud selle piirkonna kaubandusega laiemalt ja on saavutatud edu. Kui Eesti otsib oma toiduainetööstusele uusi turge, siis Läti-Leedu on meist paar sammu ees. Araabia Ühendemiraadid võiks olla üks kaubandussuhete sihtriike," tõdes Nõgene.

"Kui võrrelda Hiinat ja Araabia Ühendemiraate, siis logistiliselt on tegu poole lühema transpordiga ja majandussuhete perspektiivis on riik ka sobivama suruusega. Hiina on oluline, aga seal on mõni väikelinn sama suur kui Araabia Ühendemiraadid kokku. Tegu on maavaraliselt väga rikka riigiga, perspektiivi ja potentsiaali siin äritegevuse ja kaubandussuhete arendamiseks on väga palju," põhjendas ta.

2020. aastal toimub Dubais järjekordne EXPO. Möödunud aasta suvel avaldasid EAS ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium arvamust, et tõenäoliselt Eesti Dubai EXPO-st osa ei võta, sest selle kulukus võib ulatuda kuni seitsme miljoni euroni ning mainekujundust Eesti tööstustele saaks ehk kusagil mujal ja odavamalt teha.

Kui enamik ettevõtjaid suhtus Dubai EXPO-sse mullu skeptiliselt, siis just toidusektor jäi lootma, et Dubai siiski ette võetakse, sest eelmine, Milano EXPO 2015. aastal toidusektorile erilist edu ei toonud. Nende turg on pigem Araabias. Sealsed uksed aga ilma sümboolse lähenemiseta naljalt ei avane.

"Dubai EXPO osalemisel või mitteosalemisel on väga sümboolne tähendus siinses kultuuriruumis. Kahepoolsed kõrgetasemelised kohtumised aitavad suhetele kaasa," kinnitas Nõgene.

Lisaks Eesti kaubandusele tundsid võõrustajad huvi ka Eesti e-riigi, e-maksuameti, e-tervise ja e-kooli lahenduste vastu.

Valitsus pole veel otsustanud

Kui veel suvel tundus Eesti loobumine EXPO-st juba üsna kindel, siis praegu kõlab MKM-i ametlik vastus, et valitsus ei ole otsust Dubai EXPO-le mineku kohta veel teinud. Ka regiooni toidukaubanduspartnerina ei ole välistatud.

"Dubais toimub suur toidumess Gulfood 2018, kuhu on plaanis minna ühisstendina Eesti ettevõtjatega. Oleme hetkel ootejärjekorras ja loodetavasti tehakse suvel positiivne otsus," kommenteeris EAS-i arendusjuht Elina Vilja.

MKM-i majandusarengu asekantsler Viljar Lubi kinnitab, et otsuse eel kogutakse erialaliitudelt veel lisainfot.

"Suuremat huvi on üles näidanud toiduainetetööstus, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL) ja kaitsetööstus. Kuna EXPO-l osalemine maksab ca 6-7 miljonit eurot, siis tuleb teha otsus läbimõeldult, et tehtud kulutused ka õigustatud oleksid. Otsuse EXPO-l osalemise kohta teeme suvel," lubas Lubi.

Küll aga jääb Lubi optimism piimasektori perspektiivides Araabia piirkonnas tagasihoidlikuks.

"Hetkel on selle piirkonna mahud väiksed ning Araabia ei ole Eesti piimandusettevõtete jaoks olnud põhiturg. Samas on toiduainetööstus üks sektoreid, kes Dubai EXPO vastu huvi tunnevad ja seal ka turgu kompamas on käinud, mis annab alust järeldada, et huvi Araabia turu vastu on siiski ka meil olemas ja loodetavasti jõutakse seal ka suuremate läbimurreteni," kommenteeris Lubi.