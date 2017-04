Rocca al Mare koolis avati õueklass Ateena Kool

Eestis on nüüd ka oma Kreeka stiilis amfiteater - nimelt avati Rocca al Mare koolis õueklass Ateena Kool, mille on üheskoos ellu viinud õpilased ja lapsevanemad.

Ateena Kool on Rocca al Mare kooli õpilase Hans Hubert Samsi idee, mis sai konkrusil "Lahe vahe tund" koolipere ülekaaluka heakskiidu. Kunagi kooli projekteerinud arhitekt Emil Urbel andis ideele viimase lihvi, kooli arengufond kogus raha, ehitusettevõte Nobe valas idee betooni ja amfiteater oligi aastaga sündinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Amfiteater tuligi sellest, et amfiteater ühendab kõik need põhikomponendid ehk praktilisuse, esteetilisuse, ja see loob harmoonia siia kooli keskkonda, sest nagu Rocca al Mare kool on 2000. aasta betoonehitis, siis see betoon loob harmoonia siia kooli siseõue," selgitas Sams.

Trad Attack koos kooli noortekooriga näitas veenvalt ühte võimalust amfiteatri kasutamiseks. Muidugi saab seal läbi viia ka õuesõppe tunde. Koolipere ühisel pingutusel on ka tugev sotsiaalne mõõde, arvab lapsevanem Indrek Sei.

"Idee ja teostus ei ole omavahel nii kaugel nagu Maa ja Kuu, vaid nende vahel on väga selged seosed ja kes pingutab see saab. Sotsiaalne pool mängib siin rolli nii palju, et me teeme midagi, mis annab ühiskonnale juurde, mitte ei ole eraettevõtluse kaudu kellegi kasumit taotleva projekti elluviimine," rääkis Sei.

Kuigi Hans Hubert Sams päris amfiteatris veel käinud pole, on ta valmis tööga igati rahul, sest näiteks teisipäeval oli seal päikese käes väga mõnus istuda.

"Üldiselt ma olen väga rahul, sest see annab meie koolile nii palju väärtust juurde ja ma ise tunnen ka, et õpilasena ma olen saanud panustada oma kooli arengusse," ütles ta.