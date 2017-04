Lavrov: Venemaa on avatud dialoogiks USA-ga

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval pärast läbirääkimisi oma USA ametivenna Rex Tillersoniga, et Moskva on avatud dialoogiks Washingtoniga kahe riigi vahelistest pingelistest suhetest hoolimata.

"Hoolimata eksisteerivate probleemide hulgast ... on olemas märkimisväärsed väljavaated koostööks," lausus Lavrov pressikonverentsil.

"Venemaa on selleks avatud, avatud dialoogiks USA-ga kõigis erinevates valdkondades. Mitte üksnes dialoogiks, vaid ka ühiseks tegevuseks valdkondades, kus see on mõlema riigi ühistes huvides."

Moskva ei panusta Süürias Assadile ega kellelegi teisele

Venemaa on vastu igasugustele eksperimentidele ühe või teise autoritaarse liidri väljavahetamiseks, kuid see ei tähenda, et Venemaa panustab Süürias just nimelt Bashar al-Assadile, ütles Lavrov.

"Me oleme juba näinud sääraseid eksperimente, mille aluseks on kinnismõte mõne diktaatori, mõne totalitaarse, autoritaarse liidri väljavahetamisest ning teame liigagi hästi, millega see lõpeb. Positiivseid näiteid sellest, kuidas diktaatori kukutamise järel kõik nagu õlitatult läheb, mulle ei meenu," märkis ta pressikonverentsil.

"Kui sellised (juhtumid) on olemas, oleksin tänulik, kui te mulle neist räägiksite," lausus ta Tillersoni poole vaadates.

"Seetõttu ei panusta me Süürias mingile isikule, ei president Assadile, ega ka kellelegi teisele," lisas Lavrov.

Tillerson: Assadi režiim läheneb lõpule

USA lähtub sellest, et Süüria presidendi Basha al-Assadi režiim läheneb oma lõpule, ent tema lahkumine peab aset leidma organiseeritud viisil, ütles välisminister Rex Tillerson.

"Me tõepoolest rääkisime Assadi tulevasest rollist - olgu see siis osalus või mitteosalus poliitilises protsessis. Ilmselge, et meie seisukoht on järgmine - Assadi režiim läheneb oma lõpule ja selles on nad oma käitumisega ise süüdi," märkis Tillerson pressikonverentsil.

Tillersoni sõnul on Venemaa kõige lähem Assadi liitlane ning võib aidata tal reaalsust mõista.

"Me peame tähtsaks, et Assadi lahkumine leiaks aset struktuurselt organiseeritud moel, et absoluutselt kõik kogukonnad, keda ta esindab, et nende kogukondade huvid oleksid esindatud läbirääkimistelaua taga poliitilise lahenduse leidmisel. Me mõistame, et see nõuab teatud aega, kuid tulemus, nagu mulle tundub, ei näe Assadile ette rolli Süüria riigi juhtimisel. Rahvusvaheline kogukond ei ole sellega nõus, ja meie ei ole sellega nõus," lisas USA välisminister.

Venemaa on valmis taastama õhuintsidentide vältimise leppe

Venemaa on valmis taastama USA raketilöögi tõttu peatatud kokkuleppe, mille eesmärk oli vältida Süüria kohal kahe riigi õhujõudude kokkupõrget, ütles Sergei Lavrov.

Nõndanimetatud dekonfliktliin on olnud elusid päästev, kuigi ebatäiuslik vahend sestsaadik, kui Venemaa 2015. aastal president Bashar al-Assadi toetuseks konflikti sekkus.

Kuigi Ühendriigid kasutasid kuuma liini, et Venemaad raketilöögist Assadi õhuväebaasile teavitada, reageeris vihane Moskva sellele avaldusega, et ei kavatse enam ameeriklastega koostööd teha.

"President kinnitas täna valmisolekut taastada intsidentide vältimise ja õhulendude ohutuse tagamise memorandumi kehtivus, kui Ameerika koalitsioon kinnitab oma esialgseid eesmärke, aga nimelt võitlust IS-i ja Al-Nusra vastu," märkis Lavrov.

Lavrov: Tillerson sanktsioonidega ei ähvardanud

Rex Tillerson läbirääkimistel Venemaa juhtkonnaga sanktsioonidega ei ähvardanud, ütles Lavrov.

"Riigisekretär sanktsioonidega täna ei ähvardanud, nagu õigupoolest ei ähvardanud ta millegagi," lausus Lavrov pressikonverentsil pärast kõnelusi.

Lavrovi sõnu kinnitas ka Tillerson.

"Me ei arutanud küsimust teatud tegevuste tõttu Ukrainas kehtestatud sanktsioonide staatuse muutmisest," märkis ta.

Tillerson: USA-Venemaa suhted on "madalseisus"

Moskvas esmakordsel visiidil viibiv välisminister Tillerson ütles, et USA-Venemaa suhted on "madalseisus", mida ilmestab usalduse madal tase.

"Me tulime just väga viljakalt kohtumiselt, nagu te juba kuulsite veetsime me kaks tundi president Putiniga," ütles Tillerson, lisades, et kahe riigi suhted on madalseisus ja usaldust ei ole.

"Ent kaks suurriiki, kaks tuumariiki ei tohi sellises olukorras olla," märkis ta.

USA ja Venemaa hakkavad analüüsima "ärritajaid" kahepoolsetes suhetes

Venemaa ja USA leppisid välisministrite ekspertide tasandil kokku analüüsida kahepoolsede suhete seisu, muu hulgas "kogunenud ärritajaid", ütles välisminister Lavrov.

"Veel üks kokkulepe: me leppisime kokku eraldada meie ministeeriumide poolt ... eriesindajad, et üksikasjalikult, ilma igasuguste emotsioonideta ja kunstlike pingeteta vaadata neid ärritajaid, mis on kuhjunud meie suhetes viimastel aastatel, eelkõige Obama administratsiooni valitsusajal," lausus Lavrov Moskvas ühisel pressikonverentsil oma USA kolleegi Rex Tillersoniga.

Tillerson peab Ukraina konflikti takistuseks suhetele Moskvaga

Ukraina konflikt takistab kuni selle täieliku lahendamiseni Moskva ja Washingtoni suhete normaliseerimist, ütles välisministerTillerson.

"Olukord Ukrainas jääb takistama USA-Venemaa suhete parandamist kuni Minski lepete täieliku realiseerimiseni," märksi Tillerson pärast läbirääkimisi Vene juhtkonnaga.

Minister märkis, et Venemaa võib saavutada edusamme Minski lepete elluviimisel vägivalla taseme vähendamisega, aga samuti astudes samme Kiievile vastuseisvate jõudude ja raskerelvastuse väljaviimiseks, et OSCE vaatlejad saaksid oma rolli täita.

Vene välisminister Sergei Lavrov omalt poolt ütles, et ei pea ületamatuks Moskva ja Washingtoni lahkhelisid Ukraina ja Süüria osas.