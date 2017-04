Seeder: kooseluseadus tuleks tühistada, piirileping on Eesti huvide vastu

Võimalik IRL-i esimehe kandidaat Helir-Valdor Seeder on seisukohal, et kooseluseadus tuleks tühistada ja Venemaaga kokkulepitud kujul piirilepingut sõlmida ei tohiks.

"Kindlasti ei peaks rakendusakti vastu võtma ja kooseluseadus sellisel kujul, nagu ta vastu võeti, oleks mõistlik tühistada," ütles Seeder usutluses Eesti Päevalehele. "Esiteks sellepärast, et see tekitas väga suure õigusliku segaduse. Selle riigikogus menetlemine tekitas enneolematult suuri pingeid. Ma ei mäleta ühegi eelnõu puhul nii suuri pingeid. Isegi mainitud piirileppe puhul, mis on ka tekitanud väga palju eriarvamusi ning on väga pikaajalise tähendusega ja oluline küsimus Eesti riigi jaoks."

"Kooseluseaduse eelnõu kvaliteet ei kannata kriitikat. Nii et ma ei pea õigeks Eesti Vabariigis kooseluseaduse vastuvõtmist," lisas Seeder.

Seeder on jätkuvalt Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise vastu. "Olen endiselt seisukohal, et sellisel kujul piirilepe, ilma kõiki muid probleeme lahendamata – millele ma toona ka ajakirjanduses tähelepanu juhtisin –, ei ole Eesti majanduse ega julgeolekupoliitika huvides," ütles ta ajalehele.

Seederi kandideerimine erakonna esimeheks pole kindel.

"Jah, mul on olnud ridamisi vestlusi erakonnakaaslastega ja mulle on ettepanek tehtud. Aga ma endiselt veel mõtlen selle üle," ütles Seeder.

Kommenteerides sotsiaalkaitseminister Kaia Iva teadet kandideerimisest märkis Seeder, et "kui lõpuks peaks suurkogul jääma üks kandidaat, siis see kindlasti ei tähenda, et tegemist oleks kuidagi ebademokraatliku protsessi või erakonnaga". "Aga see, et praegu on vähemalt minu ja ka meedia teada tehtud ettepanek kahele võimalikule kandidaadile, on väga hea."

"Mina tahan olla ikkagi meeskonnamängija, mitte soleerija," ütles Seeder uue esimehe rollist rääkides. "IRL-i uus juht peab kindlasti olema meeskonnamängija, kes suudab erinevaid inimesi ühendada, mängida meeskonnamängu ja koondada inimesed ühise eesmärgi nimel. See saab olema minu peamine eesmärk, kui ma otsustan kandideerida ja peaksin valituks osutuma."