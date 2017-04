Toomi tegevus ei mõjuta Mikseri hinnangul Eesti Venemaa poliitikat

"Eestil on Venemaa suhtes üks välispoliitika – see, mida ajab Eesti valitsus. See, et parlamendis on isemõtlejaid, tõendab seda, et mõne erakonna juhtidel on keeruline üksikuid inimesi kontrollida. Aga see ei ole Eesti poliitika ajaloos midagi unikaalset. Eelmise valitsuse ajal käis Venemaal Igor Gräzin oma parlamendirühmaga ning tahtis ka võib-olla näidata üles rohkem initsiatiive kui toonane valitsus," ütles Mikser usutluses Maalehele.

"Ma ei kiida seda kuidagi heaks ega arva, et see oleks mõistlik ja ratsionaalne. Stalnuhhini initsiatiivi kohta ma olen seda ka välja öelnud. Mis puudutab Yana Toomi, siis ma kardan, et kasutades oma Euroopa Parlamendi saadiku positsiooni ta ei kuula väga seda, mida tema erakonna esimees ja juhtkond talle soovitavad, vaid ajab omaenda poliitilise karjääri asja."

"Kas see võib mingil hetkel osutuda valitsuses probleemiks erakondadevahelisel läbikäimisel – potentsiaalselt võib, kui ta sellega liiga kaugele läheb," lisas SDE-sse kuuluv välisminister.

"Aga see kindlasti ei mõjuta kuidagi valitsuse positsiooni Süüria küsimuses või ühes või teises Venemaad puudutavas küsimuses. Ka mitte Ukraina-vastase agressiooni tõttu Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide küsimuses. See valitsus, kus on ka sotsiaaldemokraadid ja IRL, kindlasti ei tee mingeid kompromisse ilma selleta, et Venemaa oleks omalt poolt täitnud Minski leppega võetud kohustused."

Yana Toom reageeris hiljuti teravalt Mikseri öeldule, et Süüria ründamine oli asjakohane ja vajalik. Toom hindas ründamist läbikukkumiseks ja rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, nimetades välisministrit lolliks.

Peaminister Jüri Ratas ütles Toomi seisukohti kommenteerides, et kogu valitsus kannab koos vastutust Eesti riigi juhtimisel. „Valitsuse liikmete pädevuses pole alust kahelda. Tunnustan välisminister Sven Mikseri tegevust Eesti välispoliitiliste huvide kaitsmisel ja edendamisel.“

Hiljem tunnistas Toom ERR-ile, et ütlus Mikseri suunal polnud viisakas. "Ma ei ole valitsuse liige, saan endale lubada igasuguseid asju. Ei olnud viisakas, sellega ma olen nõus."

Küsimusele, kas Mikserit kaitsma asunud Jüri Ratast võib samuti lolliks pidada, vastas Toom eitavalt.