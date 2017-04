Trump: Hiina ei ole valuutamanipulaator

"Nad (Hiina) pole valuutamanipulaatorid," lausus Trump usutluses.

Trump lubas valimiskampaania käigus nimetada Hiina "valuutamanipulaatoriks" oma esimesel ametipäeval. Sellega oleks käivitunud protsess, mis hõlmab endas ka läbirääkimisi, kuid võib päädida kaubandussanktsioonidega.

Samm ähvardas õõnestada suhted Pekingiga ning oleks suure tõenäosusega tinginud ka Hiina vastusanktsioonid ehk käivitanud kaubandussõja.

USA riigipea ütles ärilehele, et Peking pole Hiina valuutaga manipuleerinud juba kuid. Ökonomistid on öelnud sama juba mõnda aega.

Hiinat süüdistati aastaid jüaani tehislikult madalal tasemel hoidmises, millega taheti hoida eksport odavana ja seekaudu parandada konkurentsivõimet. Viimastel aastatel on Hiina üritanud hoida jüaani odavnemast.

USA rahandusministeerium väljastab aprillis raporti USA kaubanduspartnerite valuutapoliitikast. Presidendi avaldus rahustab neid, kes arvasid, et ministeerium nimetab Hiina valuutamanipulaatoriks.

Trump lisas, et Hiina tembeldamine valuutamanipulaatoriks praegu ohustaks tema kõnelusi Pekingiga Põhja-Korea ohu asjus.

Riigipea sõnul tugevnes USA dollar seetõttu, et usaldus Ühendriikide majanduse tugevuse vastu suureneb.

"Arvan, et meie dollar on muutumas liiga tugevaks. Osaliselt on see minu süü, sest inimesed usuvad minusse," lausus Trump.

Kuigi "tugev dollar on mõnes mõttes väga hea", siis on "väga raske võistelda, kui sul on tugev dollar ja teised riigid devalveerivad oma valuutat", lisas ta.

Trump kiitis "head keemiat" Hiina presidendiga

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et tal õnnestus tippkohtumisel Floridas saavutada hea "keemia" Hiina liidri Xi Jinpingiga.

Ta lisas, et usub Pekingi soovi teha Washingtoniga koostööd Põhja-Korea küsimuses.

"Meil tekkis väga hea side. Ma arvan, et meil oli koos väga hea keemia. Ma arvan, et ta soovib meid Põhja-Korea osas aidata," ütles Trump pressikonverentsil NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

"President Xi jättis mulle väga sügava mulje. Ma arvan, et ta soovib head ja ma arvan, et ta soovib aidata. Saame näha, kas ta seda teeb või ei."