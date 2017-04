Budapestis leidis aset meeleavaldus Kesk-Euroopa Ülikooli toetuseks

Meeleavaldajad lehvitasid Euroopa Liidu lippe ja hüüdsid valitsusvastaseid hüüdlauseid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Äsja võeti Ungari valitsuse eestvedamisel vastu uue seaduse, mille üheks tagajärjeks on võimalus Kesk-Euroopa Ülikooli sulgeda.

Seadus nõuab välisülikoolidelt ülikoolilinnakut nende koduriigis ning kahepoolse kokkuleppe saamist Ungari ja nende koduriikide valitsuste vahel.

CEU on lisaks Ungarile volitatud õpetama New Yorgis. Kooli hinnangul on mõlemad nõudmised piiravad, sest kulutused nende täitmiseks oleks liiga suured ning Washingtonil ei ole sellekohast õigust.

Seaduse vastaste meelest üritab peaminister Viktor Orbani valitsus ülikooli kinni panna vaid seepärast, et Orban ei salli ülikooli asutajat, Ungari päritolu investeerimispankurit George Sorost.

Pühapäeval tulid seaduse vastased Budapesti tänavatele, et avaldada meelt peaminister Viktor Orbáni vastu. Oponentide hinnangul on uus seadus osa teisitimõtlejate mahasurumisest ja liikumisest Venemaa poole. Budapest on eitanud, et seadus on suunatud CEU vastu.

Seaduse asjus on muret väljendanud nii Euroopa Liit kui ka USA.