Schäuble moslemitest migrantidele: kui Euroopas ei meeldi, siis lahkuge

Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütles, et maailmas on Saksamaast paremaid kohti, kus islamiseaduste all elada.

Ministri sõnul on moslemitest migrandid Saksamaal teterulnud, kuid "nad peavad leppima meie eluviisiga", vahendas Politico.

Kui neile ei meeldi Euroopa kultuur, siis on nad sellele kontinendile kolides vale otsuse teinud, rääkis rahandusminister kolmapäeval Berliinis toimunud paneeldiskussiooni ajal. "Maailmas on Euroopast paremaid kohti, kus islamiseaduste all elada," rõhutas ta.

Eelseisvaid Prantsusmaa valimisi kommenteerides tunnistas Schäuble, et Saksamaa vajab "Euroopa-meelset Prantsusmaad".

"Me vajame Prantsusmaad Euroopa koos hoidmiseks," nentis ta ja avaldas lootust, et paremäärmuslaseks peetud Rahvusrinde juht Marine Le Pen riigipeaks ei saa.

Teisipäeval ütles Schäuble, et juhul, kui ta oleks Prantsusmaa kodanik, hääletaks ta iseseisva kandidaadi Emmanuel Macroni, mitte aga paremtsentrist François Filloni poolt. Nii Schäuble kristlikud demokraadid (CDU) kui ka Filloni vabariiklased (Les Républicains) kuuluvad Euroopa Rahvaparteisse.

Merkel: pole kahtlust, et mõned põgenikud kujutavad julgeolekuohtu

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles Funke Mediengruppe poolt neljapäeval avaldatud intervjuus, et Berliin peab võtma kasutusele rohkem meetmeid, et tegeleda nende migrantidega, kelle eesmärgiks on sakslaste abivalmidust kurjalt ära kasutada.

"Me ei lepi kunagi terrorismiga," toonitas valitsusjuht, kelle sõnul pole mingit kahtlust, et mõned sõjapiirkondadest saabunud põgenikud kujutavad Saksamaa jaoks julgeolekuohtu.

Samas rõhutas ta, et Saksamaa oli terroristide sihtmärgiks juba enne põgenikekriisi.

Merkel märkis, et kuigi Saksa võimud teevad kõik endast oleneva, et kodanikke kaitsta, on mõned piirkonnad terrorismivastases võitluses teistest maha jäänud ning need ebakõlad tuleb lahendada. Näiteks Baieri liidumaal on politseil lubatud julgeolekuriskiks hinnatud isikuid ennetavalt jälitada, kuid näiteks Berliinis ja Nordrhein-Westfaleni liidumaal on selline praktika keelatud.

Merkeli kommentaarid järgnevad plahvatustele, mis kärgatasid teisipäeva õhtul Dortmundi Borussia jalgpalliklubi bussi lähistel. Juhtunu tagajärjel sai üks jalgpallur viga ning praeguseks on vahi alla võetud üks, väidetavalt islamistliku taustaga, kahtlustatav. Samas on sündmuskoha lähistelt leitud kokku kolm kirja ning võimud uurivad endiselt terroriaktiks peetud rünnaku motiivi - võimalikes versioonides arvestatakse näiteks nii islamistide kui ka vasakäärmuslastega.