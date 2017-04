WHO leiab, et suhkrumaksu kõrval tuleks rakendada ka teisi meetmeid

Läinud sügisel esitleti sotsiaalministeeriumis maailma terviseorganisatsiooni koostatud uuringut, mil moel võiks Eestis magustatud jookide tarbimist vähendada.

Tänaseks valitsuses kokku lepitud maksutõus ongi vaid üks võimalikest abinõudest. Nagu tõdetakse uuringu kokkuvõttes, aitavad kõik meetmed magustatud jookide tarbimist mõningal määral vähendada, aga samas need ka täiendavad üksteist. Ehk paremate tervisetulemuste nimel tuleks neid ka üheskoos kasutada.

Ühe olulise meetmena toodi esile toitumisinfo parem kuvamine. Praegused etiketid annavad küll päris täpse ülevaate sellest, kui palju eri toiteaineid joogi sees on, kuid inimestel on nendest numbritest keeruline välja lugeda, kuidas jook nende tervisele mõjub.

Sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistikaosakonna nõunik Kristina Köhler ütleb, et riigiti kasutatakse väga erinevaid märgistusi, näiteks valgusfoori süsteemi, mis teeb inimesele valikute tegemise lihtsamaks.

"Rohelises raamatus on plaanis tulevikus koostada töörühm, kes hakkab vaatama täpsemalt üle ja arutama, millised nendest märgistustest võiks Eestis kasutusele võtta. Kuid eelduseks on toitainete profileerimine, ehk toidud tuleb jagada ära, millisest piirist näiteks soolasisalduse puhul on tegemist rohkem või vähem tervisliku tootega," selgitas Köhler.

Toitumise ja liikumise rohelist raamatut, mida Kristina Köhler mainib, esitleti samuti sügisel, kuid dokument, mis peaks paika panema vähemalt üldised terviseedendust puudutavad suunad, pole veel valitsuse heakskiitu saanud.

Mis aga puudutab toitaine profileerimist, siis et see on veel tegemata, ei saa magustatud jookidele seada ka reklaamipiiranguid. Ning ka see meede lükkub pigem tulevikku.

Kolmanda meetmena peab WHO oluliseks müügipiiranguid lasteasutustes, ning selle aasta jooksul hakataksegi uurima, missuguseid tooteid koolides müüakse, ning ühtlasi pannakse paika, mida võiks koolis müüa ja mida mitte.

"Sellel aastal tööd alustatakse. Loodetavasti lähiaastatel sellised piirangud hakkavad kehtima," märkis Köhler.

Neljanda meetmena, mis peaks magustatud jookide maksu kõrval rakenduma, toob WHO välja tõhusa toitumisalase teavituse. Kusjuures, nagu uuringust ilmneb, ei ole suurtest meediakampaaniatest kuigi palju kasu. Hoopis paremini töötavad personaalsed ja grupiviisilised nõustamised.

Ja viies WHO hinnangul vajalik meede oleks tervislike toiduainete subsideerimine, mis lihtsustatult tähendab seda, et juur- ja köögiviljade käibemaksu peaks alandama.

Veel valitsuse heakskiitu ootavasse rohelisse raamatusse on see meede jõudnud kui puu ja köögiviljade kättesaadavamaks muutmise analüüsimine.