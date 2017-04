Video: Trump meenutas, kuidas ta Xile Süüria raketirünnakust teatas

"Ma istusin lauas. Me olime õhtusöögi lõpetanud. Me sõime just magustoitu. Ja meil oli ees kõige ilusam šokolaadikook, mida eales nähtud, ning president Xile see meeldis," meenutas Trump hetke, kui talle teatati, et USA relvajõud on Süüria õhuväebaasi ründamiseks valmis.

Trumpi sõnul teatas ta pärast rünnakukorralduse andmist Xile uudisest järgnevalt: "Ja ma ütlesin: härra president, las ma selgitan üht asja teile - see oli magustoidu ajal - me tulistasime just välja 59 raketti - kõik tabasid sihtmärki, kusjuures, uskumatu, sadade miilide kauguselt, see on niivõrd imeline, hiilgav, nii geniaalne, meie tehnoloogia ja vahendid on teistest vähemalt viis korda paremad, sellele, mis meil on tehnoloogia vallas, ei saa keegi ligilähedalegi võistlema; nüüd me hakkame seda juurde saama pärast seda, kui relvajõudusid on eelmise administratsiooni ja Iraagi sõja tõttu, mis oli teine katastroof nii palju kärbitud ja vähendatud... Mis juhtus, oli see, et ma ütlesin, et me oleme just tulistanud välja 59 raketti Iraagi, (president parandas end intervjuus - Toim.) jah, Süüria suunas ja ma tahan, et te seda teaksite."

Trumpi sõnul ei tahtnud ta, et Xi lahkuks õhtusöögilt ja saaks siis oma abidelt teada, et mees, kellega ta just ühes lauas istus, korraldas samal ajal raketirünnaku. "Ta tegi umbes 10 sekundiks pausi... ja ta palus seejärel tõlgil seda korrata. Ma arvasin, et see ei ole hea märk. Ja siis ütles ta mulle, et igaüks, kes kasutab gaasi - tundus, et ta võiks öelda ka, et kasutab kõike muud - kuid igaüks, kes on nii brutaalne, et kasutab gaase, et teha seda väikeste laste ja imikute vastu, siis on see [selline samm] OK."

"Ta nõustus teiega?" täpsustas ajakirjanik Maria Bartiromo.

"Ta oli sellega OK, ta oli sellega OK," vastas Trump.

Shayrati lennuväebaasi ründamine Tomahawk-rakettidega eelmisel reedel oli USA otsene vastus Süüria režiimi otsusele kasutada 4. aprillil keemiarelva. Pentagoni teatel oli selle sammu eesmärgiks veenda Süüria presidenti Bashar al-Assadit hoiduma edaspidisest keemiarelvade kasutamisest. Seda, et raketirünnakut ei tohiks tõlgendada kui soovi Süüria kodusõtta rohkem sekkuda, on rõhutanud nii Trump kui ka kaitseminister James Mattis.

.@POTUS tells @MariaBartiromo he told President Xi about the Missile strikes over "the most beautiful piece of chocolate cake." pic.twitter.com/vPLu7ZhxbR — FOX Business (@FoxBusiness) April 12, 2017

Pikem versioon Hiinat puudutavast lõigust: