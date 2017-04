Borussia Dortmundi plahvatuste asjaolud on endiselt väga segased

Saksamaa föderaalprokuratuur teatas neljapäeval, et 26-aastane Iraagist pärit mees, kes peeti kinni Borussia Dortmundi bussi ründamist uuriva menetluse raames, on tõenäoliselt varem olnud äärmusrühmituse ISIS võitleja.

Samas lisati prokuratuuri teates, et hetkel pole ühtegi tõendit selle kohta, et nimetatud mees oleks kuidagi seotud just Borussia Dortmundi jalgpallimeeskonna bussi lähistel kärgatanud plahvatustega, vahendasid Reuters ja Yle.

Abdul Beset A., kes saabus 2016. aastal Saksamaale Türgi kaudu läheb nüüd kohtu ette, kus hinnatakse prokuratuuri poolt esitatud taotlus jätta vahi alla kauemaks kui 24 tunniks, on põhjendatud.

Kuigi tema seoste kohta Borussia bussi ründamisega pole tõendeid, kahtlustavad võimud, et mees juhtis varem Iraagis kümneliikmelist ISIS-e rühma, mis tegeles pantvangide võtmise, salakaubaveo, väljapressimise ja tapmistega.

Seega tunnistavad Saksamaa võimud sisuliselt, et Borussia Dortmundi bussi juures toimunud kolme plahvatuse korraldajate kohta pole neil hetkeseisuga eriti midagi teada.

Sündmuskoha lähistelt leitud kirjad on kummalised

Uurijad on aga tunnistanud, et sündmuskoha lähistel leitud kirjad, mida on kokku kolm, on kõik ebatavalised.

Spiegel ja Welt kirjutavad, et kõigi kolme kirja sisu on sarnane - islamistid soovivad, et Saksamaa tooks Türgis välja oma hävituslennukid Tornado ning et Saksamaal Ramsteinis asuv USA baas suletaks.

Kirjas märgitakse, et niikaua, kuni need nõudmised pole täidetud, "on kõik Saksamaal ja mujal ristisõdijate riikides elavad valeusulised näitlejad, lauljad, sportlased ja avaliku elu tegelased ISIS-e tapmisnimekirjas".

Der Spiegeli hinnangul ei sobi kirjad kuidagi kokku ISIS-e senise käekirjaga - terroriorganisatsioonil pole kombeks oma tegemisi nii põhjalikult valgustada ega esitada niivõrd detailseid nõudmisi. Samuti polnud kirjades tavapäraseid ISIS-e tunnusmärke.

Samas pole võimatu, et tegemist on ISIS-e järgijatega, kes pole terrorirühmituse varasematest meetoditest teadlikud.

Der Spiegel kirjutab ka seda, et kinni peetud iraaklase kohta olevat salvestatud telefonikõne, kus talle öeldakse, et "pomm on valmis". Lisaks leiti tema korterist Dortmundi jalgpallimeeskonna poolt kasutatud hotelli vihmavari.

Varem veebiruumi ilmunud vastususe võtmise teadet, mida tõlgendati kui viidet vasakäärmuslastele, ei pea politsei enam usaldusväärseks. Keskkonda Indymedia ilmunud avalduses teatati, et pommirünnak oli karistuseks Borussia Dortmundi väidetava poliitik eest ehk selle eest, et klubi pole lahti öelnud oma fännide seas levivast rassismist ja paremäärmuslusest.

11. aprilli õhtul oli Borussia Dortmundi meeskond bussiga teel mängule AS Monacoga, kui nende sõiduki lähistel plahvatas kolm pommi. Viga said üks politseinik ja meeskonna kaitsemängija Marc Bartra, kes viidi haiglasse. Bartra vigastused polnud rasked ning praeguseks on ta juba toibumas.

Politsei sõnul kujutasid pommid ohtu vähemalt 100 meetri raadiuses ning lõhkeseadeldistesse oli pandud võimalike vigastuste suurendamiseks metallitükke. Ekspertide hinnangul pääses meeskond tõsisematest tagajärgedest ainult tänu tugevale konstruktsioonile ja heale õnnele.