Telia hanitab kohtuotsusest hoolimata oma eelkäija väikeaktsionäre

Telia, mis võttis aastaid tagasi üle Eesti Telekomi ja tõrjus väikeaktsionärid selle käigus kõrvale, on nendega juba mitu raksu kohtus käinud. Novembrikuine kohtuotsus mõistis Eesti Telekomi 1563 väikeaktsionärile välja kokku 951 835 eurot, mida viimased nüüdseks ligi viis kuud juba oodanud on.

Telia aga ei kiirustagi kohtuotsust täitma, vaid otsib viise väljamaksetest pääsemiseks. Näiteks on telekomifirma vaidlustanud väikeaktsionäride esindaja advokaadibüroo Sorainen esindusõiguse.

Õigupoolest hoidub Telia igasugusest suhtlusest ja laseb end nii väikeaktsionäride kui ka ajakirjanike ees esindada oma advokaadil, kelleks on Toomas Vaher Ellex Raidla büroost. "Telia Eesti kahjuks ei saa seda kaasust kommenteerida, kuna pole seotud osapool," teatab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf napilt.

Advokaat Vaher tõlgendab kohtuotsust nii: "2016. a novembris jõustus kohtumäärus, millega kohus osaliselt nõustus kunagiste Eesti Telekomi väikeaktsionäridega ja määras, et 2010. aastal üle võetud aktsiate õiglane väärtus pidanuks olema aktsia kohta 64 sendi võrra suurem. Väikeaktsionäride nõuded Telia Company AB-lt summade väljamõistmiseks jäid selles menetluses täielikult rahuldamata. Kohus selgitas, et viidatud kohtumäärus ei ole täitedokumendiks."

Teisisõnu, tema hinnangul ei kohusta kohtuotsus aktsionäridele väljamakseid tegema. Väikeaktsionärid peavad kohtuotsuse sisust möödapugemist üleolevaks suhtumiseks neisse.

Telia: igaüks pöördugu individuaalselt

"Telia Company aktsepteerib kohtulahendit ja selles määratud õiglase hüvitise suurust ega suhtu ühessegi väikeaktsionäri üleolevalt, samuti ei soovi nõuete lahendamisega venitada. Telia Company vaatab läbi ja lahendab endiste väikeaktsionäride individuaalsed taotlused täiendava õiglase hüvitise saamiseks. Telia Company AB on valmis taotluse põhjendatuse korral maksma lisahüvitist väikeaktsionärile, kes võtab meiega otse ühendust ning esitab asjakohase taotluse ja muud dokumendid ning andmed, mis tõendavad isikusamasust ja volitusi," teatab Vaher.

See tähendab, et kuigi väikeaktsionärid pöördusid kohtusse ühishagiga, on Telia otustanud lahendada iga väikeaktsionäri nõude individuaalselt, mis eeldab aga eraldi taotluse ja dokumendipaki esitamist Teliale, kes neid siis ükshaaval läbi peaks hakkama vaatama. Taotlusi peaks kokku tulema 1563, juhul kui kõik aktsionärid vaevuvad juba seitse aastat kestnud vintsutusi omal käel jätkama. Kaua selle kõige menetlemiseks aega võib kuluda, võib vaid ette kujutada. Kiiret lahendust väikeaktsionärid tulemas ei näe.

"Väga paljude väikeaktsionäride jaoks on see juba peaaegu unustatud asi. Eks nad Telias loodavad, et see asi sureb loomulikku surma."

Üks väikeaktsionäridest, Kristjan Hänni usub, et just sellele Telia rõhubki - kõik niikuinii ei oska ega suuda üksi suurettevõtte vastu oma rahalise õiguse kaitseks minna.

"Väga paljude väikeaktsionäride jaoks on see juba peaaegu unustatud asi. Eks nad Telias loodavad, et see asi sureb loomulikku surma," ütleb Hänni kommentaaris ERR-ile. "Nad on algusest peale üritanud leida nõrku kohti, alul vaidlustati ühisesindamise kasutamist."

Ka häirib väikeaktsionäre, et protsess Telia taotlusel kinniseks kuulutati. "See ei olnud meie huvi, et oleks kinnine protsess, kus advokaadid vahetavad digikonteinereid ja püüavad üksteist vastastikku põhja lasta," kirjeldab Hänni toimuvat.

Kohus peab selgitama

Väikeaktionärid on nüüd uuesti kohtu poole pöördunud, taotledes selgitust, milleks kohtuotsus Teliat kohustab, et see ühemõtteliselt selgeks saaks. Samuti soovitakse selgust, kas ühishagi oli kohtu hinnangul aktsepteeritud viis Teliat hageda.

"Kuna Telia esindaja on vaidlustanud meie õiguse investoreid esindada, siis esitasime kohtule taotluse, milles palusime selgitada meie kui ühise esindaja õiguseid kohtumääruse täitmisel. Oleks menetluslikult ebamõistlik ning koormav, kui iga üksik investor peaks hakkama iseseisvalt oma nõuet esitama Teliale. Praktikas tähendaks see, et paljud investorid jätaksid nõude esitamata ning jääksid ilma neile kohtu poolt määratud hüvitisest. Seetõttu on vajalik ühise esinduse jätkumine ka määruse täitmisel," selgitab advokaadibüroo Sorainen partner Reimo Hammerberg ERR.ee-le.

Sorainen esitas väikeaktsionäride nimel selgitustaotluse kohtule 10. aprillil, nüüd oodatakse kohtu seisukohta. "Loodame, et aastaid kestnud vaidlus, mille kohta on jõustunud kohtumäärus täiendava hüvitise määramise kohta, saab peatselt ka täidetud," ütleb Hammerberg.

Samal ajal rõhutab Hänni, et nemad on kogu aeg korrektselt asju ajanud ning eeldavad lugupidavat suhtumist ka teiselt osapoolelt.

"Ma olen kõiki arveid alati maksnud ja kõik hinnatõusud nurisemata alla neelanud. Aga kas see firma pole mitte ebaeetiline, kas mul on tahtmist selle firma klient edasi olla?" küsib pikaleveninud kohtuvaidluse peale endiselt oma raha ootav väikeaktsionär pettunult.