Kauplused on pühadeks varunud miljoneid valgeid mune

Jaeketid kinnitavad, et on lihavõttepühadeks hästi valmistunud ning valge muna kriisi tekkida ei tohiks. Pühadekaupu loodavad nad müüa vähemalt mullusel tasemel, kui mitte rohkem, sest luterlaste-katoliiklaste ja õigeusklike kirikukalendrid langevad tänavu kokku.

Tänavu koondub kogu pühademüük ühele nädalale, sest kui muidu on luteri ja õigeusu pühadekalender tavapäraselt kahenädalalses nihkes, siis tänavu langevad kalendrid kokku ehk pühi peetakse samal ajal.

Kui enamasti prevaleerivad munalettidel pruunid kanamunad, siis lihavõtete eel kasvab hüppeliselt nõudlus just valgete munade järele. Ka vutimunad on minev kaup. Mitmeid aastaid said valged munad pühade eel poodidest otsa, viimastel aastatel on aga kaupmehed püüdnud vigadest õppida ja varunud spetsiaalselt nõutud kaupa.

Valgeid mune saab kauplustest nii M- kui L-suuruses, mõni tootja on karbiga kaasa pannud ka munavärvid.

"Valgeid mune on tootjatelt broneeritud pea 600 000 tk (60 000 karpi), aga müügiperiood on loomulikult pikem ehk kaks nädalat, mille hulgas on lihavõttenädal," kommenteeris Prisma toidukaupade peaostujuht Pille Raaliste ERR.ee-le.

Maxima ületab kogustega Prismat.

"Müüme rohkem kui mullu, sest sel aastal langesid katoliiklikud ja õigeusklikud lihavõtted täpselt samale ajale. Näiteks ostetud kanamunade kogus võib ulatuda lausa 2,5 miljonini," prognoosib Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets. Suurem hulk neist munadest on valged, pisut ka pruune, samuti vutimune.

Topeltpühad toovad suurema müügi



Lihavõtete eel ostetakse tavapärasest enam valgeid mune ja pasha valmistamiseks vajalikke tooraineid ehk kohpiima, võid, vahukoort, tsitruselisi, kuivatatud puuvilju ja pähkleid. Prisma on täheldanud ka värske kala müügi tõusu, Maxima aga vutimunade, majoneesi ja kohupiimamagustoitude müügi kasvu.

"Tootekoguste prognoosil oleme lähtunud eelmise aasta müügikogustest ning varunud igaks juhuks ka eelneva aasta müügist suuremad kogused, et kõik kliendid soovitud tooted kindlasti Prisma kauplustest kätte saaks," ütles Raaliste.

Talle sekundeerib Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido, kes tõdeb, et kanamunad ja kohupiim on minevaim kraam, lisaks koor ja rosinad.

"Nende toodete müük on aasta-aastalt kasvanud, nii ka sel aastal. Kuna aina enam on hakanud moodi minema pasha valmistamine kodustes tingimustes, siis kasvab ka piimatoodete müük. Sel aastal on ka erinevate uskude lihavõttepühad samal ajal, mis tähendab kaubandusele veelgi suuremat ponnistust, et mõlemad vajadused ära katta," tõdes Miido.

Lisaks kasvatab müüki sissetulekute kasv, mida aktsiisitõusud pole veel ära jõudnud süüa.

Elevus on aastatega vähenenud

Ehkki kauplusteketid tõdevad, et pühadega kaasneb poodides alati teatav elevus, on klientide käitumine siiski pisut rahulikumaks muutunud, samuti on kauplused parandanud töökorraldust, et anomaalset käitumist vähendada.

"Tänapäeval enam nii palju munakarpe lahti ei tehta ega sibulaid ära ei koorita - munade värvimiseks on tekkinud palju erinevaid võimalusi. Sibulakoori küll kauplusest küsitakse aeg-ajalt ja kui neid on olnud, siis oleme neid ka lahkesti jaganud," viitas Miido hakkajatele klientidele, kes otsivad loovaid võimalusi munade värvimiseks.