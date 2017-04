Viljandi IRL moodustab kohalikeks valimisteks valimisliidu

"Näeme , et Viljandis on üksjagu tublisid parempoolse eluhoiakuga linnakodanikke, kes oleksid valmis linna arenguküsimustes kaasa rääkima, kuid ei soovi end siduda ühegi erakonnaga” ütles Aaltonen osakonna nimel saadetud pressiteates.

Samuti leiab IRL-i Viljandi osakonna juhatus Aaltoneni sõnul, et pole õiglane, kui erakonna ladvikus toimuvad segadused mõjutavad kohalikku valimiskonkurentsi üle kohalike inimeste peade.

"On selge, et sellise sammuga võtame kampaania eelarve osas ka oluliselt suurema majandusliku vastutuse, kuna erakond valimisliidu valimiskapaaniat ei rahaliselt ega ka muul viisil toetada ei saa, kuid usun, et saame ikkagi hakkama. Kohalikul tasandil soovime näha rohkem kodanikualgatust ja vähem parteipoliitikat,” lisas ta.

Aaltonen teatas, et Viljandi IRL-i liikmed soovivad loodava valimisliiduga ühinemisel seista Viljandile ainuomaste väärtuste eest ning seavad järgmiseks valitsemisperioodi tähtsaimaks ülesandeks peatada Viljandi rahvaarvu vähenemine.

Samuti ütles Aaltonen, et valimisliiduga on oodatud ühinema kõiki aktiivsed inimesed, kellele Viljandi areng on südamelähedane.