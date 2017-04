EL vähendab ümberpaigutatavate põgenike arvu

EL-i valitsused leppisid esialgu kokku, et paigutavad kahe aasta jooksul ümber 160 000 põgenikku, hiljem vähendati see arv 98 000-ni, vahendas EUObserver.

Ilmselt vähendatakse nüüd ümberpaigutatavate arvu veidi üle 33 000-ni, arvestades, et skeemi sobivate inimeste arv on palju väiksem kui esialgu arvati.

"Nende inimeste arv, kes on Itaaliast ja Kreekast ümberpaigutamiseks sobilikud, on tõepoolest väiksem kui esialgu seatud eesmärk," ütles EL-i migratsioonivolinik Dimitris Avramopoulos kolmapäeval ajakirjanikele.

Ümberpaigutatavate skeemi sobilikel inimestel on tavalikselt suur võimalus saada varjupaika. Alates aprilli algusest on ümberpaigutatavate programmi sobilikud vaid Antigua ja Barbudast, Bahreinist, Suurbritannia ülemeremaadest ja territooriumitelt, Eritreast, Grenadast, Guatemalast, Süüriast ja Jeemenist pärit inimesed.

Euroopa Komisjoni hinnangul on skeem olnud edukas, kuigi 10. aprilli seisuga on ümber paigutatud vaid 16 340 inimest. Kreekas on registreeritud ja ootab ümberpaigutamist umbes 14 000 ja Itaalias umbes 3500 inimest.

"On täiesti võimalik paigutada Kreekas ja Itaalias olevad inimesed ümber septembri lõpuks," ütles Avramopoulos. "Täna esitletud arvud näitavad lõpuks, et see skeem on hakanud tööle," lisas ta.

Kui aga väga palju rohkem inimesi skeemikõlblikuks ei saa, siis septembri lõpuks on ümber paigutatud vaid umbes 33 840 põgenikku.