Assad lubab ainult "erapooletut" keemiarelvauuringut

"Me saame lubada uurimist ainult siis, kui see on erapooletu, kui me oleme kindlad, et delegatsioonist võtavad osa ainult erapooletud riigid, sest vaid nii saame kindlustada, et seda ei kasutata poliitilisel eesmärgil," ütles Assad kolmapäeval.

Süüria režiimi liitlane Venemaa vetostas kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, milles nõuti Damaskuselt koostööd rünnaku rahvusvahelise juurdlusega.

Süüria president lisas, et rahukõnelused sõjale lahenduse leidmiseks ei ole tulemust andnud, sest Washington ei ole konflikti lõpetamisest tõsiselt huvitatud.

"Ühendriigid ei ole poliitilise lahenduse saavutamisest tõsiselt huvitatud," märkis Assad.