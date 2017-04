Nordecon: Haabersti viadukti liiklusele avamine toimub järgmisel kevadel

Tallinna Haabersti ristmikku ehitama hakkava Nordeconi juht Jaano Vink tunnistab, et tegemist on keerulise objektiga, liiklejatele tähendavad tööd keerulisemaid olusid. Viadukti avamine liiklusele toimub ilmselt 2018. aasta kevadel, mitte sel sügisel nagu linn lootis.

Vink rääkis neljapäeval ERR-ile, et ehitus on jagatud etappideks, kuna vaja on liiklejatele olukord võimalikult valutuks teha, ent kindlasti toob ehitustöö kaasa ebamugavusi ja probleeme liikluses.

"Reaalsete töödega ristmikul alustame mais. Esimesed valmimised väiksemas osas tulevad juba selle aasta suve jooksul ja siis juba järgmise aasta kevadel ja nii see läheb," lausus Vink.

Ehitusettevõtted on varem nimetanud ristmiku valmimise tähtaegu ebareaalseteks, kuid Vinki sõnul on olukord nüüd selles osas parem.

"Tegelikult oli väike segadus, et kuidas olid püstitatud lepingu tähtajad ja sätestatud sanktsioneerimine. Tellija on teinud muudatusi ning vastuolusid ja riske mille suhtes ehitajad varem sõna võtsid enam ei ole. Täna on mõistuspäraselt leping kokku pandud ja ma usun, et pandud tähtaegadega saame hakkama," rääkis Vink.

Haabersti ristmiku ületava Paldiski maantee suunalise 277 meetri pikkuse viadukti ja Paldiski maantee sõidu- ja kõnniteede põhilise kasutusvalmiduse tähtajaks oli kavandatud 2017. oktoober, kuid Vink möönis, et see juhtub arvatavasti järgmise aasta kevadel.

"Viaduktiga on lood võib-olla keerulised. Valmis jõuaks betoonkonstruktsioonid ja kõik vajaliku ülesõitudeks, aga liikluseks avamine jääb suure tõenäosusega siiski järgmise aasta maikuusse, sest asfalteerimistööd ei pruugi valmis saada. Võib küll loota, aga kindlalt lubada ei saa," tõdes Vink.

Ehitajate tee jalakäijatetunneli ning Rannamõisa tee kuni Lõuka tänavani põhiline kasutusvalmidus on kavandatud saavutada 2018. aasta augustis. Selle etapi valmimises Vink takistusi ei näinud ja ütles, et siis on kavas objekt lõplikult tellijale üle anda.

Ehitustööde ajal kasutusele võetavad liiklusskeemid on tema sõnul valmimisel, neid hakatakse kirjeldama ehitusetappide kaupa ja aegsasti liiklejaid teavitades. "Valmivad mitu lõiku, mis hakkavad liiklust hajutama. Aga see kõik on paras pähkel," ütles Nordeconi juht. "Kindlasti saab liiklus olema keerulisem, kui see seni on olnud."