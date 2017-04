Trump: USA ja Venemaa vahel saab kõik korda

"USA ja Venemaa vahel saab kõik korda. Kõik tulevad õigel hetkel mõistusele ja saabub kestev rahu!" kirjutas president Twitteris.

Samuti väljendas Trump veendumust, et Hiina tegeleb Põhja-Koreaga õigel viisil. "Kui nad seda teha ei suuda, siis USA oma liitlastega teeb seda," kirjutas Trump.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval pärast läbirääkimisi oma USA ametivenna Rex Tillersoniga, et Moskva on avatud dialoogiks Washingtoniga kahe riigi vahelistest pingelistest suhetest hoolimata.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!