Metsateadlane: valitsus surub läbi metsa laastamise seadust

Vabaerakond korraldas valitsuse metsapoliitika vastase protestiaktsiooni. Vabaerakonna hinnangul takistavad metsaseaduse muudatused Eesti metsa tasakaalukat majandamist ning võimaldavad valitsusele kiire tulu tootmiseks ulatuslikku lageraiet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne protsestiaktsiooni arutati metsapoliitikat riiklikult tähtsa küsimusena riigikogu istungitesaalis.

Riigikogu ees esinenud ökoloog ja metsateadlane Toomas Frey rääkis, et kuusikute kogupindala on Eestis 192 000 hektarit ja igal aastal lubatakse sellest raiuda 1900 hektarit. Frey sõnul sellist kogust raieküpses kuusemetsas enam ei ole, sest see on juba ära raiutud. Kuusikutes tuleks raie tema sõnul seega peatada, kuulutades metsaseadus õigustühiseks. Tema sõnul võeti see vastu, kui kehtis säästva arengu seadus.

"See, et valitsus ei täida juba kehtivat säästva arengu seadust, on ju riigivastane tegevus. Valitsus ei täida seadust ja surub läbi uue seaduse, mis on oma sisult metsa laastamise seadus," ütles ökoloog.

Frey selgitas, et selles seaduses pole ühtegi piirangut selle kohta, kui palju raiuda tohib.

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi juhtivteadur Asko Lõhmus ütles, et metsaseaduste muudatustega astutakse veel üks samm vales suunas, sest selles ei arvestata metsa erinevate väärtustega.

"Ma arvan, et Eesti metsad on praegu üleraiutud ja halvem on veel see, et ei tea või ei taha keegi välja öelda, kuhu me siis teel oleme. Me oleme tegelikult teel puupõldude suunas ja ma arvan, et see on see, kuhu me ei taha jõuda praegu," selgitas Lõhmus.

Metsaseaduse muudatused on suurtööstuse poole kaldu, leiab Vabaerakond.

"Lageraiete võimaluste suurendamine, seesama kuuskede, tänase kõige väärtuslikuma puidu raievanuse vähendamine - need on kindlasti kaks näitajat, mis seda tõestavad," kommenteeris Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik.

Metsaseaduse muutmise eelnõuga langetatakse kuuskede raievanust 80 aastalt 60. Vabaerakond arvab, et see põhjustab raiemahu hüppelise kasvu.

Keskkonnakomisjoni esimees, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Rainer Vakra lubas otsida kompromissi.

"Kui on olnud algselt täna 80 ja ettepanek on 60, siis kompromiss oleks seal vahepeal - 70," ütles Vakra.

Ta lisas, et lageraielangi suurust ei suurendata, vaid seda on kavas vähendada. Artur Talviku hinnangul tuleks aga kokku kutsuda nõukoda, mis valmistaks ette uue metsanduse arengukava.