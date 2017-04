EL püüab vähendada toidu äraviskamist

Belgia on statistika järgi üks Euroopa suuremaid toiduraiskajaid, kuigi selleks, et see nii ei oleks, pingutatakse kõvasti. Näiteks Brüsseli Etterbeeki linnaosa sotsiaalosakonna poes on kaubad odavad või tasuta, sest kaubanduskett Carrefour saadab sinna kaupu, mida muidu ähvardaks äraviskamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on tasuta. Nad saadavad meile natukene kõike, näiteks köögivilju ja ka muid kaupu, näiteks mõningaid tarbekaupu lastele. Need tuleb anda teistele,k ehvemas seisus olijatele," selgitas sotsiaalpoe teenindaja Bamuhoza Olivier.

Euroopa Liidu riikides on taolised skeemid erinevad, samuti on erinevad ka reeglid. Parlamendi keskkonnakomisjon kutsus üles muutma toidu annetamist lihtsamaks ja tasuvamaks, muu hulgas käibemaksusoodustustega. Samuti kutsuti üles selgitama märgistuste "kõlblik kuni" ja "parim enne" kasutamist.

Kõige rohkem toitu läheb raisku kodumajapidamistes ja üks põhju on see, et inimesed arvavad, et kui "parim enne" kuupäev täis saab, siis ei kõlba asja enam kasutada.

Kui "kõlblik kuni" märgistusega kaup tuleb pärast kuupäeva kukkumist tõepoolest ära visata, siis "parim enne" tähtaja ületanud makaronid kõlbavad reeglina järgmisel päeval samuti süüa.

"Võib-olla see ei peaks olema nii täpne kuupäev, sest kui sa näed kuupäeva 22. september ja kui on juba 23. september, siis inimesed ei taha võtta seda vastutust ja öelda, et see on söögikõlblik. Võib-olla parandaks asja, kui selle asemel oleks aasta või kuu," arutles Euroopa Parlamendi liige, toiduraiskamise vähendamise raportöör Biljana Borzan.

Toidujääke tekib Euroopa Liidus üle 170 kilogrammi inimese kohta aastas ning eesmärgiks on võetud seda kogust 2030. aastaks poole võrra vähendada.