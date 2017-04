Mihkelson: USA-Vene suhetes pole kiiret paranemist oodata

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkesoni sõnul on seoses viimaste sündmustega Süürias põhjust arvata, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa suhted lähiajal paremuse poole ei lähe.

"Hea, et diplomaatilisel tasandil on kontaktid olemas, kuid kahepoolsed suhted on ajaloolis madalseisus. Ma ei kujuta ette, et Trumpi ja Putini kohtumine võiks olukorda muuta," ütles Mihkeson ETV saates "Ringvaade."

Mihkelson lisas, et esimene tõenäoline võimalus presidentide Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumiseks on G40 ajal Saksamaal.

Ta lisas, et Süüria viimase keemiarünnaku järel arenenud sündmused on pannud USA Venemaasse teistmoodi suhtuma.

Mihkelson viitas Trumpi varasematele väljaütlemistele nagu oleks võimalik Putiniga kokkuleppele jõuda, kuid tegelikkus on näidanud midagi muud ja see kõik on vorminud Trumpi retoorikat.

"Meie jaoks on oluline, et Trump ütles NATO peasekretärile, et NATO on ikkagi oluline. See on meie jaoks hea," tähendas Mihkelson.