USA heitis Afganistani ISIS-e tunnelite pihta "võimsaima pommi"

Pommi GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) - hüüdnimega "kõikide pommide ema" - sihtmärk olid ISIS-e kasutatavad tunnelid Afganistanis, vahendasid Reuters ja CNN.

Pentagoni pressiesindaja Adam Stump ütles, et pomm heideti lennukilt MC-130 ning tegemist oli esimese korraga, kui sellist tüüpi pommi lahingus kasutatakse.

Varem teatasid neli USA sõjaväeallikat, et pomm heideti tunnelite pihta neljapäeval kohaliku aja järgi kell 19.

Sõjaväeallikad ütlesid, et operatsiooni sihtmärk olid ISIS-e tunnelid ja liikmed Nangarhari provintsis Achini rajoonis. Allikate sõnul hindab sõjavägi praegu kahjusid.

MOAB on 10 000-kilogrammine sõjamoon, mida juhitakse GPS-iga. Tegemist on USA kõige võimsama mittetuumapommiga.

Allikate teatel andis nõusoleku pommi heitmiseks USA jõudude komandör Afganistanis, kindral John Nicholson.

Pomm töötati välja Iraagi sõja ajal, kuid lahingus seda ei kasutatud.

