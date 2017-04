Orienteerumispäevakutele oodatakse kümneid tuhandeid osalejaid

Orienteerumispäevakuid, mille ühine tunnuslause on "Orienteerumine on lihtne", korraldavad Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eesti Orienteerumisliit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

46. aastat orienteerumisega tegeleva Kalev Bogdanovi hinnangul ei ole see tegevus siiski lihtne, küll aga mõnus.

Kui olla aga alles algaja ja üsna väike, siis on hea, kui enne metsaminekut on õpetaja kaasas. "Mul on ühes väikesed noorkotkad, kaitseliitlased ja ma lähen neid preagu õpetama. Ma loodan, et me karu ei näe täna ja et ei tule hirm nahka, aga nad on väga julged," rääkis kaitseliitlane Tooomas Heering.

Kui õpetajat aga pole, piisab mõnest eelteadmisest. "Minu arvates peaksite endale kaardi selgeks õppima ja endale trajektoori panema, mis teed pidi minna," rääkisid orienteerujad Kaur Kala ja Marvin Polton.

Eelteadmiste hankimisegagi on aga lihtne - piisab kohale minna ja öelda, et tase on olematu. "Kõik orienteerumisklubid, kes korraldavad päevakuid, on alati nõus aitama. Nii oleme ka meie siin iga kord kohal ja jagame selgitusi," ütles OK Kobras president Nikolai Järvoja.

Kõige parem osa orienteerumisest on see, et see on spordiala, mis sobib kõigile. See on ka üks paremaid viise koos perega aega veeta.

Kogu info RMK Eestimaa orienteerumispäevakute kohta on koondatud veebilehele paevakud.ee.