Kaubanduskoda soovib muudatust raskeveokimaksus

Raskeveokimaksu seaduse kohaselt on raskeveokimaksuga maksustatav veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registrivõi täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris.

Maksu- ja tolliamet on selgitanud, et autorong, mille veoauto on registreeritud Eesti liiklusregistris, aga haagised mujal Euroopa Liidu liikmesriigis, kuulub maksustamisele Eestis.

Seda ka siis, kui vedusid teostatakse teistes liikmesriikides ja teises liikmesriigis registreeritud haagisega. Just see on probleem, millele huvigrupid kirjas rahandusministrile osutavad.

Lisaks on Maksu- ja Tolliamet rõhutanud, et raskeveokimaks on puhtalt registripõhine maks ega sõltu sellest, millises Euroopa Liidu liikmesriigis vedusid teostatakse.

Kaubanduskoda ja veoettevõtjad on seisukohal, et selline seaduse tõlgendus ei ole kooskõlas seaduse mõttega ning muudab küsitavaks maksu põhjendatuse.

Liiklusregistris peab autorongi puhul olema registreeritud üksnes veoauto ning autorongi kuuluva haagise registrijärgne riik ei ole maksustamise seisukohalt oluline.

See aga tähendab, et praktikas maksustatakse Eestis registreeritud veoauto autorongina ka siis, kui sellega veetakse välisriigis sellist haagist, mis kuulub välismaa ettevõtjale ning on juba välisriigi registrisse kantud ja seeläbi tõenäoliselt ka välisriigis maksustatud.

"Sellise veoauto maksustamine Eestis autorongina tähendaks, et sisuliselt tasub ettevõtja raskeveokimaksu haagise eest, mis

on registreeritud välismaal, mis ei asu Eestis ja millega Eesti territooriumil ei sõideta," selgitasid huvigrupid.

Kaubanduskoda tegi ettepaneku mitte maksustada veoautot autorongina, kui liiklusregistrisse kantud andmete kohaselt tehakse autorongi koosseisus olevate haagistega vedusid üksnes välismaal ja haagised kuuluvad välisriigi isikule ning haagised on registreeritud välisriigi registris.