Pranglile saarevahi palkamise taotlus sai ministeeriumilt eitava vastuse

Abivallavanem Oliver Liidemann tegi märtsis riigihalduse ministrile ettepaneku nimetada 2018.aastast alates Pranglile ametisse saarevaht.

Aastast aastasse kasvab Naissaare ning Prangli saare ja samasse saarte rühma kuuluvate Aksi ja Keri saare külastatavus. Leppneeme-Kelnase laevaliin teenindas 2016. aastal 27 433 reisijat, Kelnase sadamat külastas 373 väikelaeva 1163 reisijaga pardal, Naissaare sadama kaudu külastas saart 13 094 turisti.

Rahandusministeeriumist vastati Viimsi abivallavanemale, et praeguse seisuga on maavalitsustes tööl kaheksa saarevahti (Osmussaare, Vormsi, Kesselaiu, Vilsandi, Abruka, Ruhnu, Manija ja Kihnu saarel) ning rahandusministeeriumile ja maavalitsustele ei ole 2017. aastaks eraldatud vahendeid, et rahastada täiendavate saarevahtide töölevõtmist.

Ministeerium märkis vastuskirjas, et valitsus on teinud otsuse, et maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 2018. aastast ning maavalitsuste ülesanded jagatakse valdkondlike ministeeriumide valitsemisala asutuste ja kohalike omavalitsuste vahel.

"Sellest lähtuvalt oleme valmistanud ette püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatuse selliselt, et edaspidi võib saarevahi koha moodustada kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu," kirjutas regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet.

Toetus saarevahi ametikohtade loomiseks kogusummas 76 000 eurot, mis praegu on maavalitsuste eelarves, lisatakse edaspidi kohaliku omavalitsuse üksuse väikesaare toetusele sihtotstarbeta ja jaotatakse proportsionaalselt vastava väikesaarte arvule. Iga väikesaare kohta teeb see 6909 eurot.