ERM tahaks võõrustada EV100 presidendi vastuvõttu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) juht Tõnis Lukas arvab, et vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt võiks toimuda just muuseumi ruumes, kuid presidendi kantselei pole veel otsust langetanud.

"Presidendi kantselei planeerib seda. Meil on lootus, et see nii läheb. Ja mina muidugi arvan, et eesti rahva muuseum oleks selleks kõige parem koht," ütles Lukas ERR-ile.

"Eesti rahva muuseumi senine käekäik on olnud ühemõtteliselt sama Eesti vabariigi omaga: kui on olnud rasked ajad, on need olnud rasked ka muuseumile, ja kui on olnud riikliku iseseisvuse perioodid, on ka muuseumil hästi läinud," põhjendas ta.

Lukas ütles, et otsus, kus juubelivastuvõttu korraldada, on ühemõtteliselt presidendi kantselei teha. Presidendi kantseleist öeldi ERR-ile, et kantselei alles kaalub kõigi variante ning lõplikku otsust veel pole.