Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (2)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

1. Trump ja võimalikud muutused USA poliitikas

Pärast president Donald Trumpi poolt korraldatud raketirünnakut Süürias ning vangerdusi administratsioonis küsivad paljud, kas Ameerika Ühendriikide riigipeaks saanud kinnisvaraärimees on teinud kannapöörde ning millises suunas on Valge Maja poliitika liikumas.

Mõned üldisemad käsitlused: Trumpi välispoliitilised sammud on saanud kiitust varasematelt kriitikutelt, kuidas valmistutakse ametiaja esimese 100 päeva verstapostiks ning miks on administratsioonis endiselt palju täitmata ametikohti.

Steve Bannoni ametikoha temaatika on endiselt tähelepanu keskpunktis.

Süüria raketirünnakul oli vähemalt üks kindel tagajärg: Trumpi reiting tõusis. Teine tagajärg oli aga see, et paljud tema äärmuslikumad või isolatsionismi pooldavad toetajad on pettunud.

Teemaks pole ainult Süüria rünnak ja Valge Maja ametikohad, endiselt on vabariiklaste seas suureks küsimärgiks tervishoiu tulevik.

Trumpi meeskonna ja Venemaa väidetavalt kahtlased seosed on jätkuvalt presidendi usaldusväärsust murendamas. Uuemat sellel teemal: vastuoluline eksnõunik Carter Page oli oma Kremli-meelsete seisukohtade poolest tuntud juba 1998. aastal, KremlinGate'i analüüs John Schindlerilt, ülevaade FBI uurimise sisust ning intervjuu endise MI6 juhiga, kes räägib nii Trumpi meeskonna probleemidest kui ka paljust muust.

Professor Allan Lichtman, kes oli üks väheseid, kes Trumpi valimisvõitu ennustas, on aga veendunud, et Trumpi ootab ees ametist tagandamine.

Paar head ülevaadet ka meediast Trumpi ajastul on loetavad SIIN ja SIIN.

2. Süüria

Hea ülevaade Paul Goble'ilt, kuidas nähakse Venemaal Trumpi vastusammu Süürias.

Molly McKew sellest, kuivõrd palju on Venemaa vastutav Süüria keemiarünnaku eest.

Paar analüüsi sellest, miks ikkagi Assad keemiarelva kasutas, on loetavad SIIN ja SIIN.

Süüria režiimi kuritegudest viie inimese saatuse näitel.

Läbi tavainimese silmade on kirjutatud ka lugu Iraagi kristlastest, kes on naasmas piirkondadesse, kust ISIS on äsja välja tõrjutud.

3. Põhja-Korea

Olukord seoses Põhja-Koreaga muutub iga päevaga üha pingelisemaks ning seetõttu saavad kiiremini arenevad sündmused kajastatud juba meie tavapärastes uudistes, kuid järgnevalt ka mõned tähelepanekud.

Üks ekspert rõhutab näiteks, et olukorra lahendamiseks tuleb kõigepealt aru saada, et diktaator Kim Jong-un ei ole (tõenäoliselt) hullumeelne ning tema sammudel on asjaolusid arvestades ka igati loogilised motiivid.

Siin aga viis stsenaariumit, kuidas olukord Korea poolsaarel võib kontrolli alt väljuda.

Trumpi esialgseks taktikaks tundub olevat soov survestada Hiinat, et viimane Pyongyangi talitseks. See aga pole nii lihtne, nagu ka Trump ise on nüüd tunnistanud.

CIA endine juht ja ekskaitseminister Leon Panetta nentis, et häid variante Ameerika Ühendriikidel Pühja-Korea ohjeldamiseks ei ole.

4. Enne Türgi rahvahääletust

Türgi referendumi teemal stardib ERR-i portaalis laupäeval otseblogi, kuid paar artiklit ka sellel teemal SIIN ja SIIN.

5. Venemaal käärib

Paul Goble annab olulisematest teemadest Vene poliitikas ülevaate koos linkidega neile, kes ise vene keeles ei loe: Peterburi ja Moskva elanike erinev reaktsioon terrorirünnakutele, veokijuhtide streik on endiselt oluline teema ja Peterburi terrorirünnaku järel hakkab selguma, kuivõrd tugev on ISIS-e mõju Kesk-Aasias ja ka Venemaal.

Palju tähelepanu pälvis opositsioonipoliitik Vjatšeslav Maltsevi arreteerimine ja sellele järgnenud südamerabandus.

Aleksei Navalnõi aga lubab 12. juuniks uusi meeleavaldusi.

12 июня. В День России выходим под российскими флагами https://t.co/Rdekj5ulta pic.twitter.com/T7KzKZJQMw — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2017

6. Iraani presidendivalimised

Iraani endine president Mahmoud Ahmadinejad otsustas siiski uuesti riigipeaks kandideerida, kuigi ta oli varem lubanud seda mitte teha ning selle sammu vastu oli ka riigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

Mida see kõik tähendab, saab lugeda SIIT. Igal juhul tundub olevat tegu äärmiselt demokraatliku riigiga, sest presidendiks pürgib praeguse seisuga lausa 600 kandidaati.

7. Stockholmi terrorirünnaku järelkaja

Rootsi meedias analüüsitakse endiselt Stockholmi terrorirünnaku asjaolusid. Muuhulgas on selgunud, et toll jättis lennujaamad ja sadamad pärast terrorirünnakut täiesti valveta ning piirkonna haiglad ei tulnud erakordse olukorra ajal oma ülesannetega toime.

Valitsus on aga asunud terrorismivastaseid seadusi kohendama.

8. Prantsusmaa valimised

Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor on juba järgmisel nädalavahetusel.

Milles seisneb aga tõusva reitinguga Jean-Luc Mélenchoni fenomen ning mida Prantsusmaa valimised tähendavad ülejäänud Euroopa jaoks?

9. Brexiti referendum oli samuti häkkerite sihtmärgiks?

Briti rahvasaadikud on arutamas, kas eelmisel suvel toimunud Euroopa Liidu teemalise referendumi ajal võisid tegutseda välisriikidega seotud häkkerid. Peamised kahtlusalused on igal juhul etteaimatavad.

10. Snowdeni hea teenistus

Venemaal redutav ja riigireetmises süüdistatud Edward Snowden teenib hästi telesilla kaudu antud loengute pealt ning mõnel juhul on ta saanud tasu ka USA maksumaksja poolt ülal peetud ülikoolidelt.

11. Soome kohalikud valimised

Soome keele oskajatele põhjalikum ülevaade Soome kohalike valimiste tulemustest.

12. United Airlines

Üheks peamiseks teemaks on USA-s olnud paljukirutud lennufirma United Airlines järjekordne skandaal.

Sellega seoses ülevaade lennufirmade õigustest ja kohustustest ning küsimustest, mis peavad vastuse saama.

Kogu skandaali iseloomustab ehk kõige paremini aga järgnev karikatuur.

13. Slovakkia kui Visegrádi grupi kõige nõrgem lüli

Väljaanne Euractiv juhib tähelepanu väitele, mille kohaselt võib Venemaa propaganda olla Visegrádi riikide seas kõige edukam Slovakkias.

Siin aga järjekordne artikkel selle kohta, millise infosõjaga tuleb toime tulla Tšehhi Vabariigis, kus loodi eelmise aasta lõpus ka hübriidohtude ja libauudiste vastane üksus.

14. Hinne Mogherinile

Politico on teinud ülevaate EL-i välis- ja julgeolekupoliitika juhi Federica Mogherini senisest tööst. Mida Mogherini ise oma töötulemustest arvab, saab lugeda SIIN.

15. Bill O'Reilly' tulevik

Meedia telgitagustest huvituvatele lugejatele on pakkuda üks analüüs Fox Newsi ajakirjaniku Bill O’Reilly skandaalist.

16. Kurb uuring Uganda kohta

Reuters juhib tähelepanu uuringule Uganda kohta, kust selgub, et mõnede laste jaoks on seal kahjuks sõda isegi parem kui rahuaeg.

17. Kreml, Ukraina ja julgeolek

Atlantic Councili analüüs selle kohta, miks Kremli esialgne plaan Ukrainas ei õnnestunud.

Edward Lucas aga nendib, et Suurbritannia on hakanud lõpuks Venemaa poolt kujutatavasse ohtu tõsiselt suhtuma.

18. "Migranditurg"

Rändekriisi sõlmpunktiks olevas rahutus Liibüas on tekkinud nähtus, mida ei saa nimetada teisiti kui "orjaturg".

19. Žanrist "piltuudis"

Leedu rannikult leiti Vene torpeedo.

20. Lõpetuseks ka midagi meeleolukamat

Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi ulatas hiljuti abikäe taimetoitlaste reklaamikampaaniale ning "adopteeris" viis lambatalle.

Innuka muusikuna tuntud Türkmenistani president Gurbangulõ Berdõmuhhamedov võitis aga tähtsa kodumaise laulukonkursi. Siin riigipea ise oma muusikapala esitamas: