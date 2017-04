Lavrov kritiseeris OPCW-d seoses Süüria keemiarünnaku uurimisega

Vene välisminister Sergei Lavrov kritiseeris reedel Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) selle eest, et asjatundjad ei ole käinud Süürias arvatava keemiarünnaku toimumiskohal, vaid on uurinud tõendusmaterjali eemalt.

"On võimatu nõustuda sellega, et sündmusi uuritakse eemalt," sõnas ta Moskvas ühisel pressikonverentsil Iraani ja Süüria välisministriga.

Lavrov rõhutas, et Venemaa, Iraan ja Süüria nõudsid põhjalikku ja erapooletut uurimist OPCW kaitse all ning selleks on vaja erapooletuid eksperte, kelle hulgas peab olema ka venelasi.

Lavrovi sõnul on Süüria presidendi Bashar al-Assadi vastased andnud põhimõttelise garantii, et OPCW eksperdid võivad käia paigas, kus vähemalt 87 inimest hukkus. OPCW on aga keeldunud eksperte sinna saatmast.

"Nad ütlevad ikka veel, et see ei ole turvaline, kuid nad ei suuda esitada veenvaid argumente," ütles Vene välisminister.

Venemaa ei ole nõustunud Lääne väidetega, et Süüria režiimiväed korraldasid 4. aprillil keemiarünnaku mässuliste kontrolli all olevas Khan Sheikhuni linnas.

Moskva väitel sai õhurünnakus tabamuse mässuliste ladu, kus muu hulgas hoiti ka toksilisi aineid.