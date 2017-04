Vabatahtlikud taastavad Lalsi küla kiriku

Viljandimaal Lalsi külas asuva Kolga-Jaani õigeusu kiriku katus on nii kehvas seisus, et kui remondiga viivitada, võib vahelagi sisse kukkuda. Tänu kohaliku kogukonna initsiatiivile on nüüd tõusnud lootus, et kirik saab korda.

Kirik võeti ehitismälestisena riikliku kaitse alla 20 aastat tagasi ning möödunud sügisest on kunstimälestisena kaitse all ka kiriku ikonostaas ja aujärjetagune maal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lalsi Püha Nikolause koguduse vanema Marta Suigussaare sõnul on kiriku katus läbi jooksnud juba ligi 30 aastat.

"Raskel ajal ühtegi päeva see kirik kinni olnud ei ole, kõik need rasked ajad on töötanud," kinnitas Suigussaar.

25 liikmega Lalsi kogudusele käib kiriku remontimine üle jõu. Marta Suigussaar on ametnikelt abi palunud juba aastaid.

"Vald toetas kolme tuhande euroga ja kogudusel omal on tuhat eurot olemas," ütles ta.

Sven Andreson ja teised kohaliku kogukonna liikmed otsustasid kogudusele appi minna. Ekspertiis, projekt ja töö tellitakse asjatundjatelt, tööd kooskõlastatakse muinsuskaitseameti ja kirikuga. MTÜ Vanaajamaja projektijuht Andres Uus usub, et tööd jagub mitmeks aastaks.

"Me proovime parandada kellatorni ja nelitise torni põhikonstruktsioone. Arvatavasti sel aastal rohkem ei jõua," tõdes ta.

Mai lõpus hakkavad Lalsi kirikut taastama vabatahtlikud, kuid selles rahvusvahelises projektis võib kaasa lüüa iga soovija.

"Meil oleks vaja ehitusmaterjali, näiteks vanu telliseid. Kui mõni muusik tahab appi tulla, siis ei peagi midagi muud tegema, kui äkki saab toetada ühe kontserdiga, et talgulised saaksid lõpus ühe tänukontserdi - miks mitte ka nii," rääkis Uus.

"Toetust on võimalik küsida Pühakodade riiklikust programmist. Ja kui taotlus teha enne 30. septembrit, siis on lootus, et järgmisel aastal ehk saab sinna riigi teotust," märkis muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi.

Kiriku remondi toetuseks saab raha annetada MTÜ Vanaajamaja kontole EE491010220119501011, märkides selgituseks "Lalsi kirik".