Moskva: Pyongyangi raketikatsetus toimub tõenäoliselt laupäeval

"Kui mõnda aega tagasi korraldati uue raketimootori katsetus, ütles Kim Jong-un, et maailm näeb peagi kui märkimisväärne uue raketimootori ehitamine on. Seega võib peaaegu kindlasti öelda, et korealased kavatsevad demonstreerida oma saavutusi raketitehnoloogia vallas," ütles Matsegora telekanalile Rossija-24.

"Sellisel juhul on väga tõenäoline, et see ajastatakse pühade ajaks," sõnas suursaadik.

Samas on võimalik, et katsetus korraldatkse 25. aprillil, mil Põhja-Koreas tähistatakse armee asutamise aastapäeva.

Tuumakatsetuse korraldamine on vähem tõenäoline kui raketikatsetus, ütles diplomaat.

USA meediaga rääkinud Ühendriikide valitsusallikad on aga öelnud, et Põhja-Korea on ilmselt seadnud tuumaseadeldise valmis ja selle õhkimine leiab aset laupäeva pärastlõunal sealse aja järgi.

Põhja-Korea kõrge ametnik: tuumarünnakule vastaksime samaga

Põhja-Korea on valmis vastama igale USA tuumarünnakule samaga, sõnas Pyongyangi tähtsuselt teine ametnik laupäeval.

"Me oleme valmis vastama täiemahulisele sõjale täiemahulise sõjaga ning tegema vastulöögi tuumarelvadega, enda viisil, ükskõik mis tuumarünnaku korral," ütles Choe Ryong-Hae sõjaväeparaadi eel peetud kõnes.