"Rahva teenrid": kapo aastaraamat tegi viiteid Venemaaga äriajajatele

Saatejuht Mirko Ojakivi sõnul selgus uudisena aastaraamatust, et Eestis on kujunenud arvamusliidrite ring, keda kamandab ja käsutab Venemaa oma eriteenistuste kaudu.

"On viiteid ettevõtjatele ja ka ajakirjanikele," märkis ta.

Saatejuht Aivar Hundimägi ütles, et kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tõi ettevõtjate riski välja Äripäevale aastaraamatu esitlusel antud intervjuus.

"Varasemaga võrreldes oli üllatav, et intervjuus viitas Sinisalu ettevõtjatele, kes Venemaal äri ajavad, et nemad võivad olla šantažeeritavad ehk nende kaudu üritavad Venemaa eriteenistused mõjutada Eestis ühiskonna arvamust, et sanktsioonid on pahad ja need tuleks kaotada," rääkis Hundimägi.

Hundimägi sõnul ei soostunud Sinisalu nimesid siiski nimetama, kuid märkis, et neid on mitmeid.

"Ja kapo peadirektor viitas sellele, et oli katse tsenseerida selles osas kapo aastaraamatut, et osasid teemasid sinna mitte panna. Kapo peadirektori sõnul olid need "meeldivad" jutuajamised erinevate inimestega, kes on ettevõtjatele lähedalseisvad," täpsustas Hundimägi.

Hundimägi tõdes, et näiteks Tiit Vähi on aastaid rääkinud, et Venemaaga on vaja suhteid parandada ja sanktsioonid on pahad. "Ma usun, et Tiit Vähi mõtlebki nii ja teda ei ole vaja kellegi poolt mõjutada," ütles Hundimägi.

Ojakivi sõnul võibki antud juhul olla õigus nii ettevõtjatel kui ka kaitsepolitseil. "Ettevõtjana võibki olla jamas, kui Venemaale müüa ei saa," nentis ta.

"Kui kaitsepolitsei ütleb, et seal on olemas oht, et raha eest hakatakse poliitilist lobby ostma, siis ka neil on õigus. Küsimus on selles, kas ja kes, keda käskis," märkis Ojakivi.

Kaitsepolitsei värske aastaraamat tõdes, et FSB kogub eriteenistusena Eesti kohta informatsiooni mitmest valdkonnast ning esmajoones huvitutakse Eesti välis- ja sisepoliitikast ning kaitseväest ja kaitsevõimest.

"Teravdatud fookuses on jõustruktuurid ning nende töötajad. Sellest tulenevalt on FSB üheks peamiseks sihtmärgiks Eesti riigiametnikud, aga ka ajakirjanikud ning ettevõtjad," nentis kapo.