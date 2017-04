Savisaar avalikustas hinnangu, mille järgi ta on parandamatult haigestunud

Eha märgib oma eksperthinnangus, et Savisaarel on diagnoositud mitu haigust, millest tervistumine ei ole tänase arstiteaduse taseme juures võimalik: veresoonte aterosklerootiline kahjustus, südame isheemiatõbi, läbipõetud südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, raske kõrgvererõhktõbi, diabeet, amputeeritud alajäse.

"Nende haigustega kohanemist, igapäevaste toimetustega hakkamasaamist ning eluohtlike tüsistuste edasilükkamist on võimalik saavutada paljude ravimite, ravivahendite ja säästliku elureziimi kooskasutamisega. Igaüks neist haigustest eraldi on tavaliselt suur probleem nii ravivale arstile kui ka patsiendile. E. Savisaarel on aga selliseid haigusi vähemalt kuus. Raskete haiguste kompensatsioonis hoidmiseks tarvitab ta püsivalt > 10 erineva ravimi. Jah, ta on parandamatult haigestunud," kinnitab Eha.

Eha kinnitusel võib igasugune kestev psüühiline pinge ja ülekoormus halvendada nimetatud haiguste kulgu ning esile kutsuda eluohtlikke tüsistusi.

"Edgar Savisaar ei ole tulenevalt oma terviseseisundist võimeline osalema kohtumenetluses ilma, et sellega kaasneks eluohtlike tüsistuste tekkimise või äkksurma oht. Ekspert ei saa kindlasti hinnata, kas kohtumenetluse lõpetamine on õiguslikult põhjendatud, vaid saab tuua välja ainult terviseseisundiga seotud asjaolusid ning anda neile hinnanguid," märkis Eha.

Eha sõnul ei ole eluohtlikke terviseprobleeme omavad inimesed ka tavaolukorras parimate arstide ja ravimeetodite abil võimelised raskustega saavutatud stabiliseerumist pika aja vältel hoidma.

"Tuleb arvestada sellega, et E. Savisaarel on peale ülipikka tüsistusterohket intensiivravi lisaks füüsilisele kurnatusele, lihasnõrkusele, fantoomvaludele ning paljudele kroonilistele haigustele ka sellise pika põdemise järgselt tavapäraselt esinev kognitiivsete võimete langus. Tal on tekkinud nii füüsilise kui vaimse töövõime oluline vähenemine, kiire väsimine ning sellest väga aeglane taastumine," selgitas Eha.

Tema sõnul ei ole Savisaar suutnud stabiliseerida oma tervist raviasutustes ja tavalises koduses keskkonnas ning see ei saa toimuda edukamalt ka kohtumenetluse käigus.

"Püsiv psüühiline pinge halvendab kindlasti E. Savisaarel esinevate raskete haiguste kulgu ning võib esile kutsuda eluohtlikke tüsistusi," nentis arst.

Savisaar avaldas kahetsust, et tunnustatud arsti Jaan Eha ei pidanud kohus vajalikuks ekpertide hulka arvata.

Eha koostas ekspertarvamuse vastusena vandeadvokaat Oliver Nääsi taotlusele ja see on esitatud Harju maakohtu kohtunikule Anne Rebasele. Savisaar avaldas hinnangu laupäeval oma Facebooki kontol.

Sel nädalal määras kohus Savisaarele uue terviseekspertiisi, mis peaks andma vastuse, kas ta on võimeline osalema kohtumenetluses ja võimalikul süüdimõistmisel ka karistust kandma.

Maakohus andis oma määrusega nn Savisaare kriminaalasjas süüdistatavad kohtu alla, kuid Savisaare osas selgub see pärast talle tehtavat terviseekspertiisi.