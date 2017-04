Otseblogi: Türgi valijad hääletavad põhiseaduse muutmise üle

Valijatel tuleb otsustada kokku 18 muudatuse üle.

Näiteks saaks põhiseaduse muutmise korral Türgist täielikult presidentaalse süsteemiga vabariik, kus täitevvõimu keskmeks on president ning peaministri ametikoht kaotatakse. President võib olla ka erakonna liige. President saab valitseda kaks ametiaega järjest, kuid kui parlament kutsub teise ametiaja ajal esile ennetähtaegsed valimised, saab president uuesti kandideerida.

Samuti oleks parlamendis 600 saadikukohta senise 550 asemel. Lisaks puudutavad muudatused ka kohtute ja prokuratuuri tööd, ehk president saaks nende institutsioonide üle senisest oluliselt suurema võimu.

Parlamendisaadiku ametiaega pikendatakse viie aastani senise nelja asemel ning parlamendivalimised hakkavad edaspidi toimuma iga viie aasta järel ning samal päeval kui presidendivalimised.

Türgi võimuerakonna Õigluse ja Arengu Partei (AKP) väitel on muudatused vajalikud riigi stabiilsuse säilitamiseks ning teevad lõpu aastakümneid probleemiks olnud ebakindlate koalitsioonivalitsuste süsteemile.

Kriitikute hinnangul aga tähendaksid muudatused, et president saab enda kätte liiga palju võimu, parlament muudetakse nn kummitempliks ja võimude lahususe printsiip pole enam tagatud. Referendumi "jah" tähendaks sisuliselt seda, et president Recep Tayyip Erdogan saaks olla võimul 2029. aastani.

Parlament on AKP ja rahvuslaste MHP häältega põhiseaduse muutmise heaks kiitnud. Vastased on kurtnud, et Ei-kampaania ei saa riigi meedias ja avalikkuses sõna ning seega on võimalused äärmiselt ebavõrdsed.

Märkimisväärne on ka see, et referendum toimub ajal, mil riigis kestab endiselt riigipöördekatse järel kehtestatud erakorraline olukord.

Sellest hoolimata näitavad mitmed referendumi eel tehtud arvamusuuringud, et põhiseaduse muutmise heaks kiitmine ei pruugi olla kindel ning tulemus võib kujuneda vägagi tasavägiseks. Oluline roll võib olla ka välismaal elavatel türklastel, kes hääletasid juba varem.

OTSEBLOGI: