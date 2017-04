Balti tuumaelektrijaama ehitamine peatati ajutiselt

"Balti tuumaelektrijaama ehitamine peatati hiljuti, sest läbirääkimised elektrienergia ostjatega kestavad. See protsess tuleks enne lõpetada. Selleks, et tagada tuumajaama tegevuse efektiivsus ja tasuvus, on vaja tarbijaid," vahendas TASS ministri sõnu.

Novaki sõnul on võimalikud ostjad Euroopa riigid.

"Võimalikud ostjad on kindlasti riigid, mis asuvad siin ja piirnevad Venemaa ja Kaliningradi oblastiga. Need on Euroopa riigid. Euroopa turg on kindlasti esimene," rääkis ta.

Minister lisas, et ehitamine jätkub pärast kaubanduskõneluste lõppemist võimalik ostjatega.