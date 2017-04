ERR Riias: NATO püüab valed avalikustada, mitte propagandale samaga vastata

Riias paikneva NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse uuringud näitavad, et Venemaa trollide libauudised ja propaganda moodustavad kolm protsenti kogu internetiliiklusest, samuti on selgunud, et ISIS-e terroristid ja Venemaa kasutavad auditooriumiga manipuleerimiseks samu võtteid. NATO seisukoht on propagandale propagandaga mitte vastata, vaid leida valed üles ja need avalikustada.

NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuses Riias on juba kolm aastat analüüsitud, kes ja kuidas üritab oma propagandaga maailma muuta. Keskus on andnud ka nii NATO-le, poliitikutele kui ka teistele soovitusi, mida sellises olukorras teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lähim trollivabrik on Eestile ja NATO piirile väga lähedal - Peterburis. Viimase aja trend on robottrollid, kes näiteks Vladimir Putini kohta tehtud negatiivsed märkused kohe heaks pööravad, kuid väitlusse ei lasku. Järjest enam kasutatakse arvamusliidritena näitlejaid, kes räägivad, mida vaja. Levitatakse võltsitud kirju.

"See on võltsitud kiri, kus Rootsi kaitseminister küsib, kas me saaksime kuidagi ukrainlasi aidata. Samal ajal käisid ägedad lahingud Donetski lennuväljal ja Rootsis diskuteeriti, kuidas aidata ukrainlasi. Kui ajakirjanikud selle leidsid, pärisid nad ministrilt aru. Too ütles, et ta pole midagi sellist küsinud ja Rootsi on neutraalne, kuid kogu diskussioon jäi ära," kirjeldas NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse asedirektor Aivar Jaeski.

Riia keskuse uuringud näitavad, et ISIS-e terroristid ja Venemaa püüavad avalikkusega manipuleerida samamoodi - valivad hoolikalt infot, kasutavad enda õigustamiseks religiooni, kasutavad värbamiseks mõjukaid sümboleid ja viivad ähvardused ellu.

"Nad kasutavad samu võtteid - hirmutamist, valetamist ja manipuleerimist. Need on sarnased aspektid," ütles Jaeski.

Tema kinnitusel on NATO otsustanud, et ei vasta propagandale propagandaga.

"On otsustatud, et kõige rohkem panustame valede avalikustamisele, näitamisele, et need on olemas ja neid kasutatakse avaliku arvamuse mõjutamiseks," selgitas Jaeski.

Uuringud näitavad ka, et Venemaal räägitakse järjest enam, juskui oleks kõik halb pärit Ameerikast.

Põhjalikumalt käsitletakse Riias paikneva NATO keskuse tegevust esmaspäevases "Välisilmas".