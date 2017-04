Vainupea kabelis õnnistati sisse kaljase mudel

Eelmise aasta maikuus läks Vainupea kabelist kaduma pühakojale tosin aastat varem kingitud laevamudel. Üheks Põhja-Eesti rannaküla sümboliks olevas kabelis õnnistatud kaljase mudel soetati külaelanike annetuste toel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on väga sümboolne aeg, justnimelt vaiksel laupäeval pühitseda see uus mudel siia kabelisse - oli kadunud ja jälle leitud, küll teisel moel ehk oli vaja uus valmistada, kuid see on ka omamoodi ülestõusmine," rääkis Viru praost Tauno Toompuu.

Nii eelmise kui ka uue kaljase mudeli valmistas Saaremaal elav kapten Tiit Jõgi ja see läks maksma 600 eurot. Viimased annetused tehti veel laupäevalgi.

"Summa saime kokku ja paigalduse teeme ka ise oma jõududega ära. Otsime talle mugava koha ja loodetavasti sellise, kus ta nii hästi enam ei taha jääda näppude taha inimestele, kellele võiks tekkida tunne see kaasa võtta," rääkis Vainupea küla seltsi juhatuse esimees Mario Luik.

Luige arvates tuleks toimuva haldusreformi käigus julgustada kogukondade liikmeid omavahel rohkem suhtlema.

"Tundub, et praegu see otsustamisõigus pannaksegi kogukondade peale, et tehke ise, võtke ette, olge julged. Aga täna elu näitab seda, et me pole harjunud sellega. Meie seltsil ka algab neljas suvi ja ikkagi on raskusi. Tuleb usaldust välja teenida, tuleb olla ise pidevalt aktiivne ja pildil. Mina ise usun sellesse, et kokku hoidev kogukond on palju rohkem väärt kui see, kui igaüks oma asja ajab," selgitas Luik.