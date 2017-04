ERR Türgis: kampaaniat tehti viimase hetkeni

Referendumil on valikus, kas toetada president Recep Tayyip Erdoğani plaani muuta riik presidentaalseks või jääda praeguse korra juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul avatakse valimisjaoskonnad ja türklased üle riigi lähevad valimiskastide juurde ütlema oma sõna.

Türklaste jaoks on see põhimõtteline valik - kas valida "jah" koos Erdoğaniga, või "ei" koos opositsiooniga.

Kampaania käis viimasel hetkel väga hoogsalt ning inimesi püüti tänavatel veenda just enda valiku poolt.

Vabatahtlik Pinar Sevigler on dokumentalist ja tema ei taha, et president saaks võimu juurde nii, et ta sisuliselt parlamenti enam kuulama ei pea. Seega ütleb tema referendumil kindlalt "ei".

"Türgis ei ole juba praegu demokraatiat. Meid ei juhita demokraatlikult ja juhitakse nagu oleks demokraatia. Me oleme diktatuuri vastu, me ei taha ühe inimese diktaati. Juba praegu on meil diktaator, nad tahavad selle vaid ametlikuks teha," rääkis Sevigler.

"Jah"-kampaania tugineb suuresti stabiilsuse ja turvalisuse rõhumisele, sellele, et president Erdoğan enda kehtestatud erakorraline olukord saab läbi kui peaminister riigist kaotatakse ja president saab riiki kindlamalt juhtida

Vabatahtlik, elektrik Ömer Kocataş usub "jah"-sõnasse ja on selle nimel juba mitu nädalat tööd teinud. Presidendile võimu juurde andmine kasvatab tema hinnangul demokraatiat.

"Niikuinii demokraatia jätkub. Me armastame demokraatiat ka. Jälle valime ja kandideerimisõigus ei kao kuhugi. Ei ole probleemi. Me ei kaota midagi demokraatiast, sest rahva soov saab täide viidud," rääkis ta.

Aktiivne kampaaniategemine, mille käigus vähemalt Istanbuli tänavapildis domineerisid suurte plaktatitega "jah"-kampaania koos presidendiga, lõppes laupäeval kell 18 ning viimased küsitlused näitavad väikest edu just muudatuste pooldajatel.

Tulemusi, mis puudutavad tugevalt nii Euroopa Liitu, kellega Türgi on pidanud liitumiskõnelusi, ja muud maailma, selguvad tõenäoliselt juba pühapäeva õhtul.