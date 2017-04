Politsei kaalus ilmaolude muutumise tõttu teelõigu ajutist sulgemist

Neljapäeva hommikul juhtus Lääne-Virumaal traagiline liiklusõnnetus, milles hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Teekate oli sündmuskohal lörstisegune ning ühel kokkupõrkes osalenud autol olid all suverehvid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muutlikku ilma lubatakse ka edaspidiseks, mistõttu palub politsei olla liikluses väga ettevaatlik.

"Maha sadav lumi ja see, et öösel ja varahommikul on ilmastik veel miinuskraadides, tähendab mõnes kohas musta jääd, mõnes kohas lausa 20 sentimeetrit lund. Ja kuna paljudel inimestel on autodele suverehvid juba alla pandud, siis see teeb liiklemise raskeks ja ohtlikuks," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Politseile on praegused ilmaolud toonud palju lisatööd, eriti keeruline oli näiteks neljapäeva õhtul olukord Ida-Virumaal.

"Politsei kaalus isegi tõsiselt riigi ühe põhimaantee ajutist sulgemist, kuna seal olid liiklemistingimused nii rasked ja ohtlikud. Kindlasti annab ilm politseile rohkelt lisatööd ja ka reedel tegelesid kõik politseipatrullid sellega, et meie teedel liiklust rahustada," rääkis Loigo.

Loigo sõnul kaaluti tee sulgemist Tallinn-Narva maantee ühes lõigus, kus politsei ise tunde liiklust valvas, sest just nii kaua läks aega maanteeametil, et teed hooldada.

"Seal oli pigem tegemist sellega, et seal oli kestev lumesadu ja tuiskas ning seetõttu oli teehooldus natukene raskendatud," tõdes maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

Tema kinnitusel on teehooldajad sõltumata kalendrikuust valmis teeoludele vastu astuma.

"Meil on aastaringi kehtivad lepingud ja see ei sõltu sellest, mis kuu parajasti on. Ka jaanipäeval peab teehooldaja tegelikult valmis olema lund lükkama minema kui peaks vaja minema," ütles ta.

Nii politsei kui ka maanteeamet panevad südamele, et rehvide vahetamisega ei maksaks praegu kiirustada. Need inimesed, kellel aga juba suverehvid all, peaksid eriti tähelepanelikult teeolusid jälgima.