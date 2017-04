Kogudustes valmistuti pühadeks munade värvimisega

Nõmme Rahu kogudusel on tava olla peredega vaiksel laupäeval koos, et harjutada ülestõusmispühaks näidendit ja värvida karpide kaupa mune, millest suurem osa läheb kingituseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks see ole ka selline kristlik sõnum, et tuleb ikka minna nende juurde, kellel on selles elus raskem ja õnne vähem. Ja muidugi just vanadekodud - see on see, kuhu me läheme," rääkis Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander.

Lapsed proovisid värvimisel erinevaid tehnikaid. Munade koksimise mõtet selgitas koguduse õpetaja.

"Jeesuse haud oli kinni pitseeritud ja see piter murti lahti ja iga kord kui me muna teise vastu koputame, me sümboolselt tunnistame, et haud on avatud ja Kristus on üles tõusnud," selgitas Sander.

Kirikukalendris on vaikne laupäev ülestõusmispühade ootamise päev.