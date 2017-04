Põhja-Korea raketikatsetus ebaõnnestus

"Põhja-Korea tulistas Sinpo lähedal asuvas Hamkyongi maakonnas varahommikul välja tundmatut tüüpi raketi, kuid meie andmetel selle start ebaõnnestus," kirjutati ministeeriumi teadaandes.

USA armee kinnitas raketikatsetuse toimumist ja raketi hävinemist stardipaigas.

Vaid päev varem näitas Põhja-Korea rohkem kui 60 erinevat raketitüüpi Pyongyangis korraldatud sõjaväeparaadil. Pinged Põhja-Korea ümber on taas tõusnud seoses Pyongyangi lubadusega korraldada lähiajal järjekordne tuumakatsetus.

USA president Donald Trump tegi kuu alguses avalduse, milles ta lubas Põhja-Korea tuumaohuprobleemi lahendada. See on kaasa toonud spekulatsioonid, et USA võib Põhja-Korea vastu kasutada sõjalist jõudu.

USA allikate teatel kaalutakse sõjalist vastusammu Põhja-Koreale, mille võimud teatasid hiljuti, et nad on valmis sõjaks Ühendriikidega. USA on saatnud piirkonda ka oma lennukikandja ja peab koos Lõuna-Koreaga sõjalisi õppusi.

Põhja-Koreas tähistati laupäeval riigi rajaja Kim Il-sungi 105. sünniaastapäeva, mille puhul korraldati Pyongyangis sõjaväeparaad, kus teadaolevalt esimest korda demonstreeriti avalikkusele ka allveelaevadelt väljatulistatavat ballistilist raketti, mida soovitakse täiustada nii, et see suudaks kanda tuumalõhkepea ka Ühendriikide mandriosani.

Põhja-Koreas näidati laupäeval riigi endise liidri Kim Il-sungi 105. sünniaastapäeva auks peetud sõjaväeparaadil mandritevaheliste ballistilise raketi prototüüpe ning muud sõjatehnikat.

Paraadist võtsid osa kümned tuhanded inimesed ja üritus toimus riigipea Kim Jong-uni pilgu all.

Põhja- Korea riigitelevisioon näitas mitut seadeldist, mis tundusid olevat rakettide KN-08 ka KN-14 prototüübid, millest esimene võib analüütikute hinnangul kunagi tabada USA mandriosa. Samas pole Põhja- Korea seda katsetanud.

Paraadil näidati ka ühte suurt raketti, mis tundus olevat mandritevahelise ballistilise raketi suurune, kuid mida ühe Lõuna- Korea analüütiku sõnul pole varem näidatud.

Lisaks sõitsid paraadil kaks erinevat laskeveokit kanistritesse paigutatud rakettidega. Lõuna- Korea kaitseministeeriumi üks ametnikest ei osanud kohe öelda, kas tegemist oli uut tüüpi ballistiliste rakettidega või mitte.

Souli Kaug-Ida uuringute instituudi Põhja- Korea ekspert Kim Dong-yub ütles, et kanistrid ja veokid viitavad sellele, et Põhja- Korea töötab välja tahke kütusega rakette. Need kahjustavad laskeveokeid vähem ning neid on lennu ajal raskem tuvastada. Lisaks saab taolisi rakette paigutada silodesse.

Muu sõjatehnika seas olid tankid, raketiheitjad, suurtükid ning allveelaevadelt tulistatavad tahke kütusega raketid. Lisaks näidati keskmaaraketti, mida välisanalüütikud nimetavad Musudaniks ja mis on võimeline tabama USA õhuväebaase Guamil.