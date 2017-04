Video: McMaster hoiatas Põhja-Koread ja kritiseeris teravalt Venemaad

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster kritiseeris pühapäeval telekanali ABC saates "This Week" kõlanud intervjuus teravalt nii Põhja-Koread kui ka Venemaad. Pyongyangi puhul märkis ta, et praegune olukord ei saa enam jätkuda ning sellele seisukohale olevat nüüd jõudnud ka Hiina. Venemaale heitis ta aga ette Süüria režiimi toetamist ja õnnestavaid samme Euroopas.

McMaster tunnistas intervjuus, et USA ja Venemaa suhted saavad praegu ainult paremaks minna. "Tõepoolest, kui suhted on halvimas seisu, siis pole mujale liikuda, kui ainult ülespoole," nentis ta ja avaldas arvamust, et välisminister Rex Tillersoni visiit Moskvasse oli hästi ajastatud.

"Venemaa on toetanud Süürias mõrvarlikku režiimi, mis on pikendanud kodusõda ja vägivalla tsüklit," rõhutas ta ja märkis, et see vägivald on kandunud edasi ka naaberriikidesse ja Euroopasse.

McMasteri hinnangul tuleb Venemaaga pidada "selle kohutava režiimi" toetamise tõttu jõulist diskussiooni ning välisminister Tillerson on selleks just sobiv isik. "Ehk siis õnnestub leida ka valdkondi, kus saab koostööd teha," lisas ta.

"Põhja-Korea selline käitumine ei tohi enam jätkuda, ka Hiina arvab nii"

Põhja-Korea äsjase ebaõnnestunud raketikatsetuse kohta mainis ta, et tegu oli provokatiivse sammuga ning et USA teeb koostööd oma liitlastega, sealjuures Hiinaga, et vastumeetmeid välja töötada.

"See viimane raketikatsetus sobib Põhja-Korea režiimi provokatiivse ja destabiliseeriva mustri ja ähvardava käitumisega. Praeguseks on kujunenud rahvusvaheline konsensus, sealhulgas Hiina juhtkonna poolt, et selline olukord lihtsalt ei saa jätkuda," selgitas McMaster.

McMasteri kinnitusel kaalutakse Pyongyangi ohjeldamiseks "mitmeid variante", kuid Washington eelistaks sammu, mis ei viiks otsese sõjaseisukorrani.

"President on öelnud selgelt, et ta ei lepi olukorraga, kus Ameerika Ühendriigid ja meie liitlased ning partnerid sealses regioonis on ohustatud tuumarelvi omava vaenuliku režiimi poolt," rõhutas julgeolekunõunik ja lisas, et lõpuks astub Trump sammu, mis on "Ameerika rahva parimates huvides".

McMaster saabus visiidile Afganistani

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster saabus pühapäeval visiidile Afganistani, kus Ameerika Ühendriigid kasutasid lõppeval nädalal esimest korda lahingolukorras "kõikide pommide emaks" kutsutud pommi GBU-43/B MOAB.

MOAB heideti neljapäeval Nangarhari provintsis USA transpordilennukilt äärmusrühmituse ISIS peidikutesüsteemi pihta. Esialgsetel andmetel hukkus ligi sada ISIS-e võitlejat, nende seas ka neli komandöri, vahendas Reuters.

Kuigi sõjaväelaste kinnitusel kasutati nimetatud pommi ainult taktikalistel põhjustel, oli kriitikute hinnangul tegu ka president Donald Trumpi administratsiooni poolse jõudemonstratsiooniga, millel olevat eelkõige poliitilised eesmärgid.

McMasteri visiit on esimene kord, kui Valge Maja kõrge esindaja Afganistani külastab ning sellega seoses spekuleeritakse palju ka selle üle, millise suuna USA missioon selles riigis võtab. Näiteks eeldavad mõned analüütikud, et MOAB-i kasutamine annab märku Washingtoni kavatsusest oma sõjalist tegevust Afganistanis intensiivistada.

USA julgeolekunõunik kohtus pühapäeval Kabulis nii president Ashraf Ghani kui ka mitmete kõrgete sõjaväelastega ning Afganistani presidendi kantselei teatel arutati nii kahepoolseid suhteid, julgeolekut kui ka reforme puudutavaid küsimusi. McMaster kiitis valitsuse edusamme korruptsiooniga võitlemisel ning kinnitas, et USA jätkab toetab Afganistani ka edaspidi.

Afganistanis on hetkel 9000 USA sõdurit, kelle peamisteks ülesanneteks on koolitada ja nõustada kohalikke üksusi, pakkuda õhuväe toetust ning viia läbi terrorismivastaseid erioperatsioone nii ISIS-e kui ka Talibani vastu.

Kohapeal tegutsevad kõrged USA sõjaväelased on varem öelnud, et neil läheb oma eesmärkide täitmiseks vaja "mitmeid tuhandeid" lisasõdureid, et uuesti esile kerkinud Taliban maha suruda ning ennetada ka teiste rühmituste nagu ISIS tegutsemist.