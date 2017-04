Muhumaal asuvalt ohvrikivilt on keegi kõik annid minema viinud

Väga vanalt ohvrikivilt andide rüüstamine võib selle teo toimepanijale tuua, vanade uskumuste kohaselt, kaasa õnnetuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kivile on jäetud auväärne koht keset põldu. Isegi traktorid teevad uskumuste järgi aastasadu puutumatu ohvrikivi ümber auringe. Sellelt kivilt on nii muhulased ise kui ka viimasel ajal ka kaugemalt tulnud kiviusku saare külalised käinud väge ammutamas või mõtetele selgust saamas. Vastutasuks on saadud väe eest Uku kivile ande jäetud.

"See kivi oli ikka kaetud andidega. Siin oli münte ikkagi Eesti krooniajast kindlasti. Ma täpselt nüüd ei mäleta, kas siin mõni kopikas ka oli, aga siin oli erinevaid münte. Ja oli välismaiseid münte nii Skandinaaviast kui Lätist, Leedust," rääkis muhulane Maarika Mesipuu-Veebel.

Suur oli aga Mesipuu-Veebeli üllatus, kui eelmisel nädalal kivi juurde tulles olid sealt kadunud kõik aastakümnete jooksul sinna jäetud annid.

"Isegi siin infotahvli peal on kirjas, et kivilt ande eemaldada ei tohi. See toovat kaasa ebaõnne ja õnnetust, kuna minnakse väga võimsa võõra vara kallale. No kõige leebem seletus sellele võib olla see, et äkki lapsed mängisid siin ja mõtlesid, et avastasid aarde ja viisid ja peitsid kõik ära. Kui see nüüd nii peaks olema, siis ma ütlen, et tooge tagasi, sest nii paraku ei tehta!" kommenteeris ta.