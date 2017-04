Pärnumaa kutsehariduskeskuses sai valmis siseterviserada

Pärnumaa kutsehariduskeskuse siseterviserada kannab nime "375 meetrit tervist" ja see on Pärnumaal neljas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siseterviserajad kutsuvad majas mööda treppe ja koridore kõndima ning vähem lifti kasutama.

Koolides on oluline, et õpilased vahetundides nutiseadmetes ei surfaks, vaid pisutki kehalist koormust saaksid.

Oma idee teostamiseks võttis kooli õpilasesindus ühendust sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokesega.

"Võtsime temaga ühendust, tuli vaatas meie koolimaja üle. Mõõtsime, märgistasime, mõtlesime tegevused, mida koolimaja peal teha, mida oleks lihtne koolimaja peal teha vahetundidel," selgitas Pärnumaa kutseharidusekeskuse õpilasesinduse asepresident Maarja Virula.

Pikki aastaid väliterviseradasid teinud Eesti Terviserajad hakkas siseterviseradu rajama kahe aasta eest.

"Siis me kolisime sisehoonetesse ka, et kasutada ära hoonetes olevad koridorid, trepikojad, et mitte sõita nii palju liftiga. Esimene oli Rahvusooperis Estonia. Tänaseks on meil nüüd üle Eesti juba 38 tükki. On nii koole, lasteaedu, on pankasid, telemaja on meil ERR-is olemas. Viimane, just täna hommikul avasime veel Playtechis Tartus," rääkis SA Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke.

Lõoke lausus, et siseterviseradade eesmärk pole hoonetes liikumisega asendada muid trenne. "Üle Eesti on meil üle saja väliterviseraja, kus pole hapnikupuudust, ei ole liikmemaksu ega lahtiolekuaegasid," rõhutas ta.

Niisiis peaksid siseterviserajad inimesi hoopis välja trenni viima.