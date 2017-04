Briti välisminister: Assad on peaterrorist

Süüria president Bashar al-Assad on peaterrorist, kes on sünnitanud kustumatu kättemaksuhimu, ütleb Briti välisminister Boris Johnson.

Johnson kirjutas ajalehes Sunday Telegraph, et "Venemaal on aeg mõista, et Assad on nii sõna otseses mõttes kui ka metafoorses tähenduses mürgine". "Moskval on veel võimalus asuda selles tülis õigele poolele," lisas ta.

Johnson viitas Süüria Khan Sheikhuni linnas korraldatud keemiarünnakule, milles möödunud nädalal hukkus ligi 90 tsiviilisikut, sealhulgas kümneid naisi ja lapsi. "Assad kasutab keemiarelvi sellepärast, et need pole üksnes kohutavad ja valimatud. Need on ka õudust tekitavad," kirjutas minister.

Suurem osa rahvusvahelisest kogukonnast on süüdistanud Assadi vägesid keemiarelva kasutamises ja nõudnud Süüria valitsuselt koostööd mürklgaasirünnaku uurimisel.

Assadi valitsus on süüdistusi eitanud ning Venemaa on torpedeerinud oma liitlasi puudutavad resolutsioonikavandid ÜRO Julgeolekunõukogus.