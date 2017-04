ERR Stockholmis: terroriakti sündmuskohast on saanud ühtehoidmise sümbol

Rootsi terrorirünnakust on möödas veidi rohkem kui nädal. Hukkunute mälestuseks, aga ka armastuse ja kokkuhoiu märgiks on rootslased nii terroripaigaks saanud Ahlensi kaubamaja esise kui ka pea terve sealse tänava katnud lillede ja küünaldega.

"Aktuaalsele kaamerale" kinnitasid rootslased, et hirmu nad ei tunne, küll aga on see koletu tegu neid muutnud väga ühtehoidvaks.

Peatänavast, mida katavad mängukarud, lillesülemid, südame kujulised meened ja Rootsi lipud, on saamas rootslaste jaoks justkui üksteise toetamise sümbol.

Kaheksa päeva hiljem on Stockholm endiselt leinas.

Drottninggatan ehk kuninganna tänav on ajast-aega olnud ka kerjuste meelispaik. Nii oli üks rünnakus viga saanu sealsamas Ahlensi kaubamaja ees kerjanud 83-aastane rumeenlanna Papusa, kelle jalad purustas tükk betoonist lõvikuju, mis oli pandud jalakäijate tänavale takistamaks autode sissesõitu ja millele terrorist suurel kiirusel otsa sõitis.

Haiglas lebades on Papusa avaldanud imestust, kui paljud inimesed talle pärast rünnakut appi tulid ja nüüd tema käekäigu vastu huvi tunnevad.

Rünnakus hukkus ka üks 11-aastane Rootsi tüdruk. Just sellele tüdrukule, aga loomulikult ka kõigile teistele ohvritele, tuli mälestuseks lilli tooma rootslanna Cecililia oma perega. Isiklikult nad ohvreid ei tundnud.

"Ei, aga see on nii kohutav, mis nendega juhtus. Kohutav, kurb, see on katastroof."

Tegelikult oli rünnakul ka veel viies ohver, koer Iggy. Südamlike loomasõprade eestvedamisel on Drottningatanil mälestuskoht nüüd ka Iggyle. Seangi on tohutud lillesülemid, joonistused koerast, mõned närimiskondid ja küünlad. Iggy oli pärit Iirimaalt, Dublinist, kust ta ühe organisatsiooni poolt päästeti ja 2012. aastal anti elama uude koju Stockholmis.