Koigi vallas asuvas talus munevad kanad 40 erinevat värvitooni mune

Kuidas saada värvilisi mune ilma värvimata, käis uurimas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Koigi vallas Mäeotsa talus elavad kanad ja kuked kellel nimesid ei ole. Küll aga on nad väga erilised, sest need kanad suudavad muneda ligemale 40 erinevat värvitooni mune.

Kanadele tuleb anda tavapärast täisväärtuslikku sööta. Mingit värvainet sööda sisse ei segata. "Ei. Mu käest on mõni inimene küsinud, et kas te annate mingit värvainet neile või mingit, et miks see muna värv on selline," rääkis Mäeotsa talu perenaine Maarja Koivuoja.

Koivuoja sõnul tuleb selleks, et saada võimalikult palju erinevat värvi mune, ristata omavahel ka võimalikult palju erinevaid kanatõuge, kellel erilisem munatoon. Seega on kõik see aastatepikkuse töö tulemus.

Kõige keerulisem pidi olema rohelise tooniga munade saamine.

Küsimusele, kas lihavõttepühade ajal on Mäeotsa talu kanala munadest tühi, vastas Koivuoja jaatavalt

"Võib küll nii öelda, sest lähevad nii värvilised kui valged munad," ütles ta ja tunnistas, et oma talu lapsed peavad mõnikord isegi ootama, millal pühad läbi on, siis saavad ise mune koksida.