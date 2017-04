FSB tutvustab Raivo Susile tõendeid tema vastu

Spioneerimises süüdistatuna üle aasta Venemaal vahi all olnud lennundusärimehe Raivo Susi kriminaalasi hakkab kohtusse jõudma, sest nädala eest hakkas FSB uurija tutvustama talle tema vastu kogutud süütõendeid.

Susi (53) hakkas tutvuma oma kriminaalasja toimikuga, kinnitas reedel Postimehele tema Moskva advokaat Arkadi Tolpegin ja lisas, et kuu-poolteise jooksul loodetakse sellega ühele poole saada.

See tähendab, et eeluurimine on läbi ning hiljemalt juuni alguseks saadab Venemaa julgeolekuteenistus FSB Susi kriminaalasja toimikud prokuratuuri süüdistuskokkuvõtte kinnitamiseks ning sealt edasi läheb asi kohtusse ning protsess algaks juba suvel.

FSB pidas Susi kinni eelmisel aasta veebruaris Moskva Šeremetjevo lennujaamas, kui ta oli teel Tallinnast Tadžikistani.

Endise NSV Liidu alal suurejoonelist lennundusäri ajanud Susi vahistamise põhjuste kohta on teada ainult seda, et tegevus, milles FSB Susit süüdistab, toimus aastatel 2004–2007.

Susi on spioneerimist kategooriliselt eitanud ning on algusest peale advokaat Tolpegini kaudu välistanud, et tema lennundusäri võiks pidada spioneerimiseks.